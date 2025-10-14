بعد وقف إطلاق النار في غزة.. الكرملين يرحب برغبة ترامب في السلام بأوكرانيا

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه يرحب برغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التركيز على البحث عن تسوية سلمية لإنهاء الصراع في أوكرانيا بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المحادثات، ويأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من ممارسة نفوذها على أوكرانيا سعياً للتوصل إلى اتفاق سلام.

وأضافت الرئاسة الروسية "الكرملين"، خلال تصريحات اليوم، مستعدون للتسوية السلمية في أوكرانيا ولكن نظرا لعدم وجود بدائل نواصل العملية العسكرية الخاصة.

ودعا الكرملين، إلى انتظار نتائج اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل تحليل التقارير بشأن تزويد كييف بصواريخ توماهوك.

وفي سياق متصل، ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حول تركيزه نحو الحرب الروسية الأوكرانية، عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.



