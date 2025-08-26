محافظ الأقصر يتفقد الغابة الشجرية الجديدة بالقرنة.. صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية إيران: مستعدون للدخول في مفاوضات عادلة ومنصفة بشأن الملف النووي
وزيرة التنمية المحلية توجه بتفعيل مبادرة الحد من الأكياس البلاستيكية بشرم الشيخ
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
مرصد الأزهر يدين حرق مرشحة يمينية للكونجرس للمصحف لدعم حملتها الانتخابية
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
النائب محمد أبو العينين وأسرة العاملين بـ "صدى البلد" ينعون المخرج الراحل هاني المهدي
مستند رسمي يكشف حقيقة فصل أبناء البلوجر أم مكة من مدرستهم في القليوبية
وفاة هاني المهدي المخرج بقنوات صدى البلد
عبدالعاطي لنظيره الأسباني: جرائم إسرائيل فاقت كل الحدود ولابد من إجراءات فاعلة
رسالة طمأنة من وزير الكهرباء لجموع العاملين بالقطاع.. ماذا قال؟
رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 بالاسم ورقم الجلوس
مقتل عنصرين من الجيش السوري وإصابة 6 آخرين في انفجار غامض قرب الكسوة بريف دمشق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ الأقصر يتفقد الغابة الشجرية الجديدة بالقرنة
شمس يونس

قام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بجولة تفقدية لمركز ومدينة القرنة، شملت زيارة الغابة الشجرية الجديدة بصحراء المدينة، والتي تم طرحها لإحدى شركات الاستثمار الزراعي.

وخلال الجولة، قدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عرضًا تقديميًا حول محطات المعالجة والغابات الشجرية بالمحافظة، والبالغ عددها 5 محطات، بالإضافة إلى 4 محطات جديدة من المقرر دخولها الخدمة قريبًا.

وأوضح اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أن إجمالي الأراضي المزروعة من الغابات الشجرية بلغ نحو 37 فدانًا، ارتفع بعد التوسع إلى 127 فدانًا تمت زراعتها بواسطة الشركة، حيث تنوعت المحاصيل بين المورينجا والجوجوبا والقمح والبرسيم الحجازي ، مؤكدا أن هذه الغابات تسهم في توفير فرص عمل للسيدات المعيلات ضمن برامج المشاركة المجتمعية، من خلال جمع وتقشير محاصيل المورينجا والجوجوبا، بما يعظم موارد الشركة. كما يجري طرح عدد من الأفدنة للتوسع الاستثماري وزيادة الرقعة الزراعية الخضراء.

وأشاد محافظ الأقصر بالغابات الشجرية التي تتماشى مع استراتيجية الدولة في معالجة مياه الصرف الصحي بالمعالجة الثلاثية الآمنة طبقًا للكود المصري رقم (501) لإعادة استخدام المياه، خاصة في ظل التغيرات المناخية ومشكلة المياه عالميًا ، كما وجه بضرورة المتابعة المستمرة لجودة المياه بمعامل الصرف الصحي، مثمنًا خطوة طرح مساحات إضافية للاستثمار الزراعي، ةمؤكدًا أن القطاع الخاص شريك مهم في دعم جهود الحكومة.

رافق محافظ الأقصر في جولته ، الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر،ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة.   
                         
يأتي ذلك في إطار الأعمال التنموية التي تشهدها محافظة الأقصر في استكمال خدمات الصرف الصحي، من خلال مشروعات "حياة كريمة"، ومشروع البنك الإفريقي، وكذلك الخطة الاستثمارية للمحافظة ، تنفيذًا لتوصيات فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن حسن استغلال مياه الصرف المعالج والتوسع في إنشاء الغابات الشجرية لتحسين المناخ، إضافةً إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.

