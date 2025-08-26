محافظ الأقصر يتفقد الغابة الشجرية الجديدة بالقرنة.. صور

قام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بجولة تفقدية لمركز ومدينة القرنة، شملت زيارة الغابة الشجرية الجديدة بصحراء المدينة، والتي تم طرحها لإحدى شركات الاستثمار الزراعي.

وخلال الجولة، قدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عرضًا تقديميًا حول محطات المعالجة والغابات الشجرية بالمحافظة، والبالغ عددها 5 محطات، بالإضافة إلى 4 محطات جديدة من المقرر دخولها الخدمة قريبًا.

وأوضح اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أن إجمالي الأراضي المزروعة من الغابات الشجرية بلغ نحو 37 فدانًا، ارتفع بعد التوسع إلى 127 فدانًا تمت زراعتها بواسطة الشركة، حيث تنوعت المحاصيل بين المورينجا والجوجوبا والقمح والبرسيم الحجازي ، مؤكدا أن هذه الغابات تسهم في توفير فرص عمل للسيدات المعيلات ضمن برامج المشاركة المجتمعية، من خلال جمع وتقشير محاصيل المورينجا والجوجوبا، بما يعظم موارد الشركة. كما يجري طرح عدد من الأفدنة للتوسع الاستثماري وزيادة الرقعة الزراعية الخضراء.

وأشاد محافظ الأقصر بالغابات الشجرية التي تتماشى مع استراتيجية الدولة في معالجة مياه الصرف الصحي بالمعالجة الثلاثية الآمنة طبقًا للكود المصري رقم (501) لإعادة استخدام المياه، خاصة في ظل التغيرات المناخية ومشكلة المياه عالميًا ، كما وجه بضرورة المتابعة المستمرة لجودة المياه بمعامل الصرف الصحي، مثمنًا خطوة طرح مساحات إضافية للاستثمار الزراعي، ةمؤكدًا أن القطاع الخاص شريك مهم في دعم جهود الحكومة.

رافق محافظ الأقصر في جولته ، الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر،ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة.



يأتي ذلك في إطار الأعمال التنموية التي تشهدها محافظة الأقصر في استكمال خدمات الصرف الصحي، من خلال مشروعات "حياة كريمة"، ومشروع البنك الإفريقي، وكذلك الخطة الاستثمارية للمحافظة ، تنفيذًا لتوصيات فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن حسن استغلال مياه الصرف المعالج والتوسع في إنشاء الغابات الشجرية لتحسين المناخ، إضافةً إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.