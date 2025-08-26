مشروعات "حياة كريمة".. رئيس مياه الأقصر يتفقد الوصلات المنزلية للصرف الصحي بقرية الرياينة

أجرى اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال تنفيذ مشروع الوصلات المنزلية للصرف الصحي بقرية الرياينة التابعة لمركز أرمنت، وذلك في إطار المشروعات التي تُنفذ ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية في القرى الأكثر احتياجًا.

واطلع خلال الجولة على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، حيث وجّه بضرورة الإسراع في إنهاء ما تبقى من أعمال الوصلات المنزلية، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة، وشدّد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة أثناء التنفيذ، لضمان استدامة الخدمة المقدمة للأهالي ورفع كفاءتها.

وأكد أن إدخال خدمة الصرف الصحي لقرية الرياينة يُعد نقلة نوعية تساهم في تحسين مستوى المعيشة، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في إطار حرص الدولة على توفير بنية تحتية متكاملة تعكس توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق التنمية المستدامة.

كما أوضح أن الشركة تتابع بصفة دورية جميع مشروعات المبادرة الرئاسية داخل محافظة الأقصر، لضمان سرعة الإنجاز وفق الخطط الموضوعة، مشددًا على أن تلك المشروعات تمثل خطوة مهمة نحو توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري في كافة القرى والمراكز.