بطل السباحة بالزعانف أحمد هشام صفوت: أسعى لتحطيم الرقم العالمي في كأس العالم المقبلة بأبو ظبي

أكد أحمد هشام صفوت ، لاعب منتخب مصر لسباحة الزعانف أن جميع سباقات بطولة العالم لسباحة الزعانف في المياه المفتوحة بالعلمين كانت صعبة خاصة أن المشاركين يتطور مستواهم عن كل بطولة سابقة.

وأضاف صفوت أنه تمكن من تحقيق ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم لسباحة الزعانف التي أقيمت بالعلمين خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر .



وواصل صفوت : المشاركون في بطولة العالم يزداد أعدادهم عن كل سنة ويتطور مستواهم عن البطولات السابقة لذلك كانت المنافسة صعبة جدا خاصة مع دول فرنسا وكولومبيا بالإضافة لليونان في الناشئين لكن بالتدريب و الإعداد الجيد استطاع منتخب مصر تصدر البطولة.

ووجه صفوت الشكر لمدربيه وكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص و الإنقاذ على دعمهم مضيفا أنه راضٍ عما حققه في البطولة من إنجاز خاصة أنها أول ميداليه له في بطولة عالم.

وتابع أن التحدي القادم بالنسبة له هو بطولة كأس العالم لسباحة الزعانف في أبو ظبي في الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر و التي يستهدف فيها تحقيق ميدالية لمصر ويحلم بتحطيم الرقم العالمي بعدما حطم الأرقام المحلية.

وتحدث صفوت عن التوفيق بين الرياضة و الدراسة قائلا : أسعى لتنظيم وقتي و التوفيق بين دراستي و تفوقي الرياضي أعتقد أن كل منهم يُكمل الآخر وأن تحقيق النجاح في الدراسة مع التفوق الرياضي هو مايميز أي بطل.

وتصدر منتخب مصر بطولة العالم لسباحة الزعانف في المياه المفتوحة بعد حصد 31 ميدالية متنوعة بواقع 13 ذهبية و11 فضية و7 برونزيات.