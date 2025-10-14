قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
«أنتِ جميلة» ترامب يثير الجدل ويغازل الحسناء الإيطالية
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا بالعقد الثاني من القرن الـ 21
القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم
الثقافة تنظم قافلة "مسرح المواجهة والتجوال" إلى رفح دعمًا لأطفال غزة 16 أكتوبر
عودة الأمل في غزة.. إعلان نتائج الثانوية العامة بعد إنهاء الحرب
الخطيب يُكلّف وليد صلاح الدين وعبدالحفيظ بملف تجديد عقود رباعي الأهلي
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا عالميًا| تفاصيل
ماذا قال باسم خندقجى الأسير المحرر بعد 21 عاما عقب وصوله لمصر؟
إنفانتينو يظهر في قمة شرم الشيخ للسلام.. حضور يثير الجدل السياسي حول رئيس فيفا
بعد حرب دامت عامين.. اتفاق شرم الشيخ يفتح باب السلام وينهي مأساة غزة| ومحلل: مثلت القمة منعطفا محوريا
محمد الغزاوي: انتخابات الأهلي محطة لاستمرار مسيرة التطوير

محمد الغزواي
محمد الغزواي
عبد الحكيم أبو علم

قال محمد الغزاوي، المرشح على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 31 أكتوبر الجاري، أن الانتخابات المقبلة تمثل محطة مهمة في مسيرة النادي نحو استكمال الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية على المستويات الرياضية والإنشائية والاجتماعية.

وأوضح الغزاوي أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل بنفس قوة الدفع لتحقيق مزيد من التطوير في كل القطاعات، مشيرًا إلى أن ملف الاستثمار سيكون في مقدمة أولويات المجلس الجديد، بهدف تعزيز الموارد المالية للنادي وتلبية احتياجات الفرق الرياضية، إلى جانب استكمال خطط التطوير في فروع الأهلي الأربعة.

وقال الغزاوي: “نخوض هذه الانتخابات برؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى دعم الأداء الرياضي، وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والمجتمعية، وتطوير البنية التحتية للنادي بما يليق بعضو الأهلي وجماهيره”.

وأضاف: “التعديلات الأخيرة في اللوائح تفتح أمامنا فرصًا جديدة للاستثمار وتنويع مصادر الدخل، بما يضمن الاستدامة المالية ويواكب حجم الإنفاق الكبير على مختلف القطاعات داخل النادي”.

وشدد الغزاوي على أن المجلس المقبل يملك خطة استثمارية مدروسة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في الموارد المالية وتدعيم مكانة الأهلي على كافة المستويات.

ودعا الغزاوي أعضاء الجمعية العمومية إلى الحضور بكثافة والمشاركة الفاعلة في الانتخابات، مؤكدًا أن “جمعية الأهلي العمومية دائمًا ما تضرب المثل في الالتزام والوعي، ومشاركتها تصنع مستقبل النادي وتساهم في استمرار نجاحه”.

واختتم الغزاوي تصريحاته قائلًا: “انتخابات الأهلي ليست مجرد استحقاق إداري، لكنها فرصة لتوحيد الصف والرؤية من أجل مستقبل النادي، واستكمال مسيرة الإنجازات بما يضمن استمرار الأهلي في موقعه الريادي وتقدمه الدائم في كل المجالات”
 

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن

سد النهضة

سعر الدولار

اليونان تشهد إضرابا جديدا ضد مشروع قانون يسمح بتمديد ساعات العمل

"الطاقة الدولية" تتوقع أن يشهد سوق النفط العالمي فائضا هائلا عام 2026

الشرع

بالصور

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

حقيبة زوجة محمد صلاح

ترامب وماكرون

جانب من الاجتماع

ريهام العادلي

د. ثروت إمبابي

اسماعيل الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

الكاتب الصحفي عادل نصار

