الأقصر تستقبل قافلة الوعظ بالأزهر الشريف

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، قافلة الأزهر الشريف الدعوية، والتي ضمّت عددًا من كبار العلماء، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر.





ضمت القافلة الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والدكتور شريف السعيد أبو حطب مدير عام منطقة القاهرة، ولفيف من علماء ووعاظ الأزهر الشريف، من بينهم الدكتور محمد الرملي الأمين العام لبيت العائلة المصري والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف .

وتأتي القافلة في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ضمن قوافل الأزهر الدعوية المتجهة إلى مختلف المحافظات، ومنها محافظة الأقصر، بهدف نشر الفكر الوسطي الأزهري، والرد على أسئلة الجمهور، ومواجهة الفكر المتطرف، ودعم جهود الدولة في التوعية المجتمعية.

وتتضمن فعاليات القافلة عقد عدة لقاءات توعوية في المستشفيات ومراكز الصحة والجمعيات الخيرية والمراكز الثقافية والشبابية وقصور الثقافة والمساجد، إلى جانب جولات ميدانية بعدد من المواقع الحيوية بالمحافظة.

وأكد محافظ الأقصر خلال الاستقبال على أهمية الدور الدعوي للأزهر الشريف في توطيد العلاقة بين المواطن ووطنه، وترسيخ قيم الانتماء، وتعزيز الوعي الديني والفكري السليم لدى مختلف فئات المجتمع.