محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة والتجميل بمحيط مسجد السيد البدوي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

 يتابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على مدار الساعة أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة المرافق بمحيط المسجد الأحمدي والشوارع والميادين المحيطة.

ووجه بتكثيف التواجد الميداني لكافة الأجهزة التنفيذية لضمان تقديم أفضل الخدمات وتهيئة الأجواء المناسبة للزائرين.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار استعدادات محافظة الغربية لاستقبال مئات الآلاف من الزوار خلال الاحتفال بمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا.

وأكد محافظ الغربية أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مشددًا على التعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية، والتنسيق الكامل بين الأحياء وقطاعات النظافة والإنارة والمياه والصرف الصحي. كما وجّه بتعزيز فرق الطوارئ ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأرصفة والبلدورات، وتكثيف أعمال التجميل بمداخل المدينة والمحاور المؤدية إلى المسجد الأحمدي، بما يليق بمكانة الغربية كقبلة للزائرين خلال موسم المولد.

زوار مولد السيد البدوي 

وشدد اللواء أشرف الجندي على أهمية الحفاظ على الانضباط والنظافة العامة طوال فترة الاحتفال، وعدم السماح بأي إشغالات أو تراكمات تعيق حركة المواطنين، مع استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات على مدار اليوم

 كما وجّه بزيادة أعداد صناديق القمامة وتوفير سيارات النقل بشكل دوري لتأمين سرعة رفع المخلفات من المناطق الحيوية المحيطة بالمسجد.

توحيد الخدمات 

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل بروح الفريق الواحد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أقصى سبل الراحة للزوار وتقديم خدمات حضارية تليق بمكانة الحدث. 

وأضاف أن الاحتفال بمولد السيد البدوي يمثل مناسبة دينية وروحية تجمع أبناء المحافظات كافة، وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود والمتابعة المستمرة لضمان خروج الاحتفالات بالصورة المشرفة التي تعكس عراقة طنطا وكرم أهلها.

دعم الأسر والعائلات 

واختتم الجندي تصريحاته مؤكدًا أن جولاته الميدانية مستمرة داخل مدينة طنطا لمتابعة سير الأعمال ميدانيًا والتأكد من تنفيذ التكليفات على أرض الواقع، مشددًا على أن الهدف الأول هو راحة المواطن والزائر، وأن الغربية ستظل نموذجًا في الانضباط، والنظافة، وحُسن التنظيم خلال كبرى المناسبات الدينية.

