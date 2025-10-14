محافظ أسيوط: إزالة 82 حالة تعد واسترداد 936 فدانًا من أملاك الدولة

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، شملت 82 حالة تعدي بمختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات التي تنفذها الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء، الرامية إلى مواجهة البناء العشوائي والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة في أراضيها.

استرداد أراضي الدولة

وقال محافظ أسيوط إن الحملات، التي انطلقت بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة وبمشاركة الأجهزة الأمنية، نجحت في إزالة تعديات بإجمالي 592 مترًا مربعًا من المباني، واسترداد 936 فدانًا و16 قيراطًا و18 سهمًا من الأراضي الزراعية، وذلك في نطاق مراكز البداري، أبوتيج، صدفا، أسيوط، منفلوط، القوصية، ساحل سليم، الفتح، بالإضافة إلى حي شرق مدينة أسيوط.

الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على أملاكها

وأوضح المحافظ أن تنفيذ الإزالات يجري وفق خطة زمنية محددة للمرحلة الثالثة من الموجة الـ27، والتي تمتد خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر الجاري، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على أملاكها أو تشويه الرقعة الزراعية، وأن أجهزة التنفيذ في المراكز والأحياء تعمل بكامل طاقتها لإزالة كافة أشكال المخالفات دون استثناء.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن الحملات تمكنت من إزالة 27 حالة تعدي على أراضي التقنين والتعمير بمركز القوصية، و6 حالات تعدي على أراضي الإصلاح الزراعي بمركز أسيوط، و12 حالة تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي بمركز منفلوط، إلى جانب حالتي تعدي فوري على أراضٍ زراعية وحرم النيل بمركز ساحل سليم، كما شهد مركز الفتح إزالة 15 حالة تعدي على أراضٍ زراعية واسترداد قطع أراضٍ خاضعة لتقنين التعمير، بينما تم إزالة حالات متفرقة من التعديات بمراكز البداري وأبوتيج وصدفا، فضلًا عن 17 حالة تعدي فوري ومتغيرات مكانية داخل نطاق حي شرق مدينة أسيوط.

وشدد المحافظ على أن جهود الإزالة مستمرة لاستعادة حق الدولة والحفاظ على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من نتائج يؤكد جدية أجهزة المحافظة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون الكامل مع أجهزة الدولة والإبلاغ عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، إضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية الواعية هي حجر الأساس في الحفاظ على مقدرات الدولة ومكتسبات التنمية.