ضبط محطة وقود جمعت 85 طناً من السولار والبنزين لبيعها في السوق السوداء بأسيوط

تمكنت مديرية التموين بالاشتراك مع مباحث التموين بأسيوط من ضبط محطة وقود بمركز أبنوب قامت بتجميع نحو 85.965 طنًا من السولار والبنزين بأنواعه بدون وجه حق، بقصد بيعها في السوق السوداء.

قاد الحملة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، بالتعاون مع المقدم محمد رشوان الزيدي، رئيس مباحث التموين، والمقدم أحمد عبد الكريم، وكيل الإدارة، وبمشاركة اللجنة المركزية للرقابة على تداول المواد البترولية برئاسة تامر محمد السيد وعضوية عبد الناصر كامل، وبإشراف الإدارة العامة للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة العامة للبترول.

ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية تم تجميعها

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية تم تجميعها بالمخالفة للقانون، شملت 45.271 طن سولار ، و 30.519 طن بنزين 80، و 10.175 طن بنزين 92، و تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على المحطة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مواجهة التلاعب في المواد البترولية

وقال خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط انه إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لمواجهة التلاعب في المواد البترولية وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق

وزير التموين والتجارة الداخلية القيادة السياسية واللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط.



تواصل مديرية التموين حملاتها المكثفة على محطات الوقود والمخابز والأسواق لضبط أي مخالفات أو تلاعب في السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في حماية الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.