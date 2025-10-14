قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصليب الأحمر يتوجه إلى منطقة كيسوفيم لتسلم جثامين لشهداء فلسطينيين
بوصلة للسلام وإنهاء الحرب.. ماذا قال القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام عن مصر
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لـ6 مدارس بالفيوم لمتابعة انتظام الدراسة
ترامب يزور ماليزيا لحضور توقيع اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا
لطيفة: شكرا للرئيس السيسي على إصراره وحكمته في انجاز اتفاق غزة التاريخي
6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
أيرلندا تتعهد بملايين الدولارات لجهود إعادة إعمار غزة
حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال
الأكاديمية العسكرية تختتم الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومي للياقة البدنية
محافظات

محافظ أسيوط يتابع إنتاج مشغل الخياطة بالمجمع الحرفي بالشامية

إيهاب عمر

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية.

و تفقد المجمع الصناعي الحرفي بقرية الشامية بمركز ساحل سليم وذلك في إطار اهتمامه بدعم المشروعات الإنتاجية والحرفية التي تسهم في تمكين المرأة ورفع مستوى معيشة المواطنين، ويعد المجمع أحد المشروعات التنموية التي أنشأتها هيئة تنمية الصعيد بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون جنيه، ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة عبد اللطيف عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، حيث استعرضا معًا ما يضمه المجمع من إمكانات إنتاجية ووحدات تدريبية تعكس رؤية الدولة في تحويل القرى إلى مراكز إنتاجية حقيقية قادرة على توفير فرص عمل محلية، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية.

 سير العمل داخل مشغل الخياطة والتطريز

وخلال الجولة، تفقد المحافظ سير العمل داخل مشغل الخياطة والتطريز الكائن بالدور العلوي، حيث اطمئن على سير العمل في التشغيل وخطوط الإنتاج مشددًا على أهمية توفير كافة أوجه الدعم لتوسيع نطاق الإنتاج وزيادة فرص التمكين الاقتصادي، بما يضمن استدامة المشروع وتحقيق مردود مباشر للأسر المستفيدة.

دعم وتسويق منتجات الفتيات والسيدات

وأشار المحافظ إلى أن دعم وتسويق منتجات الفتيات والسيدات، والجمعيات الأهلية، والأسر المنتجة يمثل محورًا رئيسيًا في خطط التنمية المحلية، خاصة في مجالات الخياطة، والمشغولات اليدوية، والحرف التراثية التي تحمل بعدًا حضاريًا وثقافيًا يعكس هوية المجتمع المحلي، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تهيئة بيئة مواتية للاستثمار المحلي من خلال تبني سياسات داعمة، وتسهيل الإجراءات، وربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بآليات تسويق فعالة على المستويين المحلي والإقليمي.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن المجمع الصناعي الحرفي بالشامية يعد نموذجًا بارزًا للمشروعات التنموية المستدامة داخل القرى، بما يضمه من ورش ووحدات إنتاجية قادرة على رفع جودة المنتجات المحلية وزيادة تنافسيتها في الأسواق، فضلًا عن دوره في توفير فرص عمل حقيقية ومستقرة للشباب والفتيات، مضيفًا أن هذه الجهود تأتي متكاملة مع توجهات الدولة نحو دعم الصناعات الصغيرة والحرفية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتخفيف معدلات البطالة، إلى جانب دورها الحيوي في الحفاظ على التراث الحرفي المصري وتطويره بما يتناسب مع متطلبات العصر.

أسيوط المجمع الصناعي الحرفي قرية الشامية مركز ساحل سليم المشروعات الإنتاجية تمكين المرأة المشروعات التنموية مراكز إنتاجية مشغل الخياطة

