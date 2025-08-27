محافظ الأقصر: مشاركة ملحوظة من الشباب وكبار السن والسيدات تعكس وعيا انتخابيا متزايدا

أكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، انتظام سير عملية التصويت في اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، مشيراً إلى أن كل اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في موعدها المحدد باستثناء لجنة واحدة بمركز إسنا، تأخرت لمدة ثلث ساعة فقط بسبب بعد المسافة، مؤكداً أن ذلك لم يؤثر على سير العملية الانتخابية.

وأضاف في لقاء مع مراسل قناة "إكسترا نيوز"، من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية تعمل بكامل طاقتها لتأمين العملية الانتخابية.

ولفت، إلى تجهيز المقار الانتخابية بكافة المستلزمات اللوجستية، بما في ذلك الاستراحات والمظلات لحماية الناخبين من حرارة الطقس، وتوفير بيئة ميسرة لضمان ممارسة المواطنين حقهم الدستوري بسهولة ويسر.

وذكر، أن محافظة الأقصر تضم 18 دائرة انتخابية بها 147 لجنة انتخابية فرعية، وتم المرور على عدد كبير من اللجان منذ الصباح الباكر، حيث تبين وجود إقبال ملحوظ من المواطنين، خاصة من فئات الشباب وكبار السن والسيدات، وهو ما يعكس وعي الناخبين بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.