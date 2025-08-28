أكثر من 3 ملايين ناخب يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ بالغربية

شهدت محافظة الغربية، لليوم الثاني على التوالي، استمرار العملية التصويتية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، حيث فتحت اللجان أبوابها منذ الصباح الباكر وسط توافد مكثف من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

توزيع 3 ملايين ناخب على 654 لجنة فرعية و15 لجنة عامة

أكد كريم صبري، مراسل إكسترا نيوز من الغربية، أن المحافظة تضم أكثر من 3 ملايين ناخب، موزعين على أكثر من 654 لجنة فرعية و15 لجنة عامة في مختلف مراكز وقرى المحافظة، مما يجعلها من أكبر المحافظات من حيث الكتلة التصويتية.

جهود أمنية وتسهيلات للمواطنين داخل اللجان

تجرى العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين اللجان، مع توفير وسائل مساعدة مثل الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم الناخبين داخل اللجان.

منافسة قوية بين مرشحين على مقعد واحد

تدور المنافسة بين مرشحين اثنين يمثلان حزبين مختلفين على مقعد المحافظة في مجلس الشيوخ، ومن المتوقع إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة يوم 4 سبتمبر المقبل، وفق ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.