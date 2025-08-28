قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الليلة.. موناكو تستضيف قرعة دوري أبطال أوروبا وأنظار المصريين على «صلاح» و«مرموش»
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية رويحينة بريف القنيطرة
بلال عطية.. أنظار أوروبا تتجه نحو موهبة الأهلي الصاعدة
وزير الخارجية: اتفاقيات مع قطر بمجالات متعددة وتبادلنا التجاري تجاوز 54%
«عبدالعاطي»: العلاقات الاقتصادية تشهد نمواً ملحوظاً.. وزيادة التبادل التجاري مع قطر بنسبة 54%
مصادر طبية: 17 شهيدا جراء قصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
مصادر طبية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال بغزة
أسامة الشاهد: خطة التنمية ورؤية الحكومة 2030 تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار
قرار عاجل من محكمة الجنايات ضد أموال سوزي الأردنية
الأزهر يعلن عن حاجته للتعاقد على 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم
فرنسا تدرس فتح سفارة لها في رام الله
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أكثر من 3 ملايين ناخب يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ بالغربية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

شهدت محافظة الغربية، لليوم الثاني على التوالي، استمرار العملية التصويتية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، حيث فتحت اللجان أبوابها منذ الصباح الباكر وسط توافد مكثف من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

توزيع 3 ملايين ناخب على 654 لجنة فرعية و15 لجنة عامة

أكد كريم صبري، مراسل إكسترا نيوز من الغربية، أن المحافظة تضم أكثر من 3 ملايين ناخب، موزعين على أكثر من 654 لجنة فرعية و15 لجنة عامة في مختلف مراكز وقرى المحافظة، مما يجعلها من أكبر المحافظات من حيث الكتلة التصويتية.

جهود أمنية وتسهيلات للمواطنين داخل اللجان

تجرى العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين اللجان، مع توفير وسائل مساعدة مثل الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم الناخبين داخل اللجان.

منافسة قوية بين مرشحين على مقعد واحد

تدور المنافسة بين مرشحين اثنين يمثلان حزبين مختلفين على مقعد المحافظة في مجلس الشيوخ، ومن المتوقع إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة يوم 4 سبتمبر المقبل، وفق ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.

مجلس الشيوخ لعام 2025 إكسترا نيوز استمرار العملية التصويتية

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية وطريقة استخراجها

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

كيا K4 إم شيرى اريزو 8 موديل 2026

تختار ايه .. كيا K4 إم شيرى اريزو 8 موديل 2026

علاقة ديفيد بيكهام بعالم السيارات

سفير لمازيراتي.. علاقة ديفيد بيكهام بعالم السيارات

هيونداي إلنترا موديل 2019

هيونداي إلنترا أوتوماتيك تلامس المليون جنيه

ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك | شاهد

بيطري الشرقية

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

جنازة عاطف كامل

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

موعد صرف معاشات شهر سبتمير

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

تموين الشرقية

أسد المصريين أحمد ميدو

أسد مصري بالخارج.. حكاية أحمد عبدالقادر ميدو بطل مواجهة إخوان لندن

طبيب ولادة وأغاني المهرجانات

من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

