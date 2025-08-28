قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الوزير":وصول أوناش عملاقة لتعزيز قدرات محطة "هاتشيسون" بميناء السخنة | بث مباشر
الغندور: "الحكم الإسباني هيحكم المباراة غصب عن بيراميدز حتى لو اعترض"
قبل وفاته.. شاهد ماذا قال اللواء شريف زهير لـ الرئيس السيسي؟
من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل
جيش الاحتلال: سلاح الجو يتصدى لطائرة مسيرة أُطلقت من اليمن
حكاية عمار.. طفل سوهاج يرحل شهيدًا للشجاعة ببورسعيد
1367لجنة.. استمرار التصويت باليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
في ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..غرامة 500 جنيه عقوبة عدم التصويت
مرسى مطروح تحدد شواطئ غير مسموح نزول البحر فيها.. اعرف التفاصيل
الإيجار التمليكي2025.. شروط تخصيص شقة بديلة لـ الايجار القديم
برلمانية: دخول الكتان مرحلة التصنيع بدلًا من تصديره خامًا «ضرورة» لتعزيز المنتج المحلي
ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع سير اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ

محافظ الغربية
محافظ الغربية

مع انطلاق اليوم الثاني والأخير لجولة الإعادة، تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية سير العملية الانتخابية منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان صباح اليوم الخميس.

 وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث يباشر المتابعة اللحظية لجميع اللجان البالغ عددها 654 لجنة موزعة على مستوى المراكز والمدن والأحياء.

جهود محافظ الغربية 

وخلال متابعته، اطمأن المحافظ على انتظام فتح اللجان في مواعيدها وتيسير إجراءات التصويت أمام المواطنين، مشدداً على توفير كافة الاحتياجات من مظلات وكراسي متحركة ومناطق انتظار، إلى جانب جاهزية وسائل التأمين والإضاءة ومصادر الطاقة البديلة، مؤكداً أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة وانضباط كامل.

وأشار اللواء الجندي إلى أن مركز السيطرة يتيح متابعة دقيقة لحظة بلحظة مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، بما يضمن التدخل السريع لمواجهة أي طارئ، مثمناً التعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتأمين المواطنين وتقديم أفضل الخدمات خلال العملية الانتخابية.

دعوه الناخبين 

واختتم محافظ الغربية تصريحاته برسالة واضحة لأبناء المحافظة قائلاً:
«أدعو جميع المواطنين ممن لم يدلوا بأصواتهم بعد إلى سرعة التوجه للجانهم قبل غلق باب التصويت مساء اليوم.. فالمشاركة حق دستوري وواجب وطني، وأبناء الغربية سيظلون دائماً نموذجاً يحتذى في الوعي والانتماء الوطني».

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات جولة الإعادة انتخابات مجلس الشيوخ دعوه الناخبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية وطريقة استخراجها

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

ترشيحاتنا

وزير النقل والصناعة مع وزير الزراعة

وزير الزراعة: نحرص على تصنيع الكتان بدلاً من تصديره خام.. ونواب: يحد من الاستيراد ويحقق الاكتفاء الذاتي

المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن

ياسر الحفناوي: تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات يسهم في نهضة الصناعة

النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

برلمانية: نسعى لنصبح دولة منتجة ويصل حجم صادراتنا إلى 150 مليار دولار

بالصور

ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك | شاهد

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

طبيب ولادة وأغاني المهرجانات

من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد