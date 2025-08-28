محافظ الغربية يتابع سير اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ

مع انطلاق اليوم الثاني والأخير لجولة الإعادة، تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية سير العملية الانتخابية منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان صباح اليوم الخميس.

وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث يباشر المتابعة اللحظية لجميع اللجان البالغ عددها 654 لجنة موزعة على مستوى المراكز والمدن والأحياء.

جهود محافظ الغربية

وخلال متابعته، اطمأن المحافظ على انتظام فتح اللجان في مواعيدها وتيسير إجراءات التصويت أمام المواطنين، مشدداً على توفير كافة الاحتياجات من مظلات وكراسي متحركة ومناطق انتظار، إلى جانب جاهزية وسائل التأمين والإضاءة ومصادر الطاقة البديلة، مؤكداً أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة وانضباط كامل.

وأشار اللواء الجندي إلى أن مركز السيطرة يتيح متابعة دقيقة لحظة بلحظة مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، بما يضمن التدخل السريع لمواجهة أي طارئ، مثمناً التعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتأمين المواطنين وتقديم أفضل الخدمات خلال العملية الانتخابية.

دعوه الناخبين

واختتم محافظ الغربية تصريحاته برسالة واضحة لأبناء المحافظة قائلاً:

«أدعو جميع المواطنين ممن لم يدلوا بأصواتهم بعد إلى سرعة التوجه للجانهم قبل غلق باب التصويت مساء اليوم.. فالمشاركة حق دستوري وواجب وطني، وأبناء الغربية سيظلون دائماً نموذجاً يحتذى في الوعي والانتماء الوطني».