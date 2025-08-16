رئيس جامعة طنطا الأهلية يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال لجان بدء الدراسة

أجرى الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا والقائم بتسيير أعمال جامعة طنطا الأهلية جولة تفقدية موسعة تابع خلالها الاستعدادات النهائية لاستقبال لجان بدء الدراسة بجامعة طنطا الأهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور ممدوح المصري القائم بعمل عميد كلية الآداب والدكتور حسنى دوير مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية والدكتور محمد أبو هلال نائب مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

جولة ميدانية محافظ الغربية

أكد الدكتور محمد حسين أن الاستعدادات بالجامعة الأهلية تجرى على قدم وساق لاستقبال لجان بدء الدراسة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات الأهلية خلال الأسبوع الجاري، موضحاً أن الجامعة تستهدف البدء في ١٠ برامج دراسية خلال العام الدراسي المقبل في ٧ كليات وذلك من خلال امكاناتها المادية والبشرية بجامعة طنطا الاهلية، مشيرا إلى اعتماد لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات للوائح الدراسية الخاصة بالبرامج الاكاديمية، وأن جامعة طنطا الاهلية تسعى لتوفير بيئة تعليمية متكاملة وحديثة، مزودة بأحدث التقنيات لدعم البرامج الدراسية الجديدة التي تركز على التخصصات المستقبلية المطلوبة في سوق العمل، مشددا على أنه سيتم فتح باب التقديم للقيد النهائى بالكليات والبرامج الأكاديمية وطبقا للحد الأدنى الذي تم إعلانه وللأعداد التي سيتم اقرارها بكل برنامج من المجلس الأعلى للجامعات الأهلية وأعمال التنسيق الداخلي بالجامعة.

دعم جامعة طنطا الأهلية

خلال جولته تفقد رئيس الجامعة المدرجات، والقاعات الدراسية والمعامل، للتأكد من أنها على أعلى مستوى من الجودة وتتوافق مع المعايير الدولية للتعليم العالي، مؤكداً أن الجامعة تولي أهمية كبيرة لبرامجها الدراسية، التي تم تصميمها بناءً على دراسات دقيقة لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، بهدف ضمان حصول الخريجين على فرص عمل متميزة.