رئيس جامعة طنطا يهنئ الطالبة فاطمة غانم لفوزها بالميدالية الذهبية في منافسات كأس آسيا المفتوحة للجودو

توجت الطالبة فاطمة غانم، المقيدة بكلية التجارة جامعة طنطا، بالميدالية الذهبية في بطولة كأس آسيا المفتوحة للجودو، وزن ٦٣ كجم.

دعم الابطال الرياضيين

وحصلت على لقب أفضل لاعبة في البطولة، لتواصل بذلك سلسلة إنجازاتها الرياضية المتميزة، ورفع علم مصر في المحافل الرياضية الدولية، ويعكس مدى الدعم الذي تقدمه الجامعة لطلابها الموهوبين في مختلف الأنشطة الرياضية والأكاديمية.

دعم رئيس جامعة طنطا

وهنأ الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا الطالبة الفائزة، معربا عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققته الطالبة فاطمة غانم، مؤكدًا أن هذا التتويج يمثل نموذجًا مشرفًا لطلاب وطالبات جامعة طنطا القادر على تحقيق البطولات والإنجازات، مشيراً إلى أن فوز الطالبة فاطمة غانم بالميدالية الذهبية ولقب أفضل لاعبة في بطولة دولية كبرى يأتي نتاج جهدها ومثابرتها ودعم أسرتها وجامعتها، مؤكدا التزام الجامعة الكامل بتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لطلابها المتميزين، وتوفير البيئة المناسبة لهم لتحقيق المزيد من النجاحات التي تخدم الوطن وتبرز مكانة مصر في كافة المحافل العالمية.