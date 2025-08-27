رئالقافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية تبدأ عملها في طنطا

استقبل الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أعضاء القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، التي انطلقت فعالياتها بمحافظة الغربية في الفترة من 23 إلى 30 أغسطس الجاري.

تأتي هذه القافلة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف من فضيلة الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الدكتور محمود صدقي الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني.

جهود رئيس جامعة طنطا

وأعرب الدكتور محمد حسين عن سعادته باستقبال أعضاء القافلة، مشيدًا بدور الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي المعتدل ومواجهة الأفكار المتطرفة، مؤكدا على أهمية هذه القوافل في تعزيز الوعي المجتمعي بالقيم الإسلامية السامية، وخاصة في ظل التحديات الراهنة، مؤكدًا أن الجامعة لن تدخر جهدًا في دعم هذه المبادرات.

دعم التوعية الدينية

أضاف رئيس الجامعة أن القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية تلعب دورًا حيويًا في توعية الشباب والمجتمع بأهمية الانتماء الوطني والحفاظ على مقدرات الدولة وممتلكاتها العامة والخاصة، مشددًا على أن هذه المبادرات تعكس حرص الأزهر الشريف على نشر الوعي بحرمة الاعتداء على النفس البشرية، مؤكدا أن تزامن هذه القافلة مع ذكرى المولد النبوي الشريف يضفي عليها أهمية خاصة، باعتبارها فرصة لتسليط الضوء على قيم الرحمة والتسامح التي جسدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا على أن الجامعة ترحب دائمًا بالتعاون مع المؤسسات الدينية لنشر الوعي وتعزيز القيم الإنسانية النبيلة.

نشر الوعي وتعزيز القيم الإنسانية

حضر اللقاء فضيلة الشيخ محمد نبيل أبوالخير مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى، والشيخ عبد الحميد السيد الأمانة المساعدة بمجمع البحوث الإسلامية والشيخ سيد تركي مشرف الفتوي والشيخ عبد الله فرحات، الشيخ علي سمير محمد، الشيخ أحمد فاروق، الشيخ أحمد سامي، أعضاء القافلة إلى جانب ايهاب زغلول المنسق الإعلامي لمنطقة وعظ الغربية.

