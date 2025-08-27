قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 25 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بمدينة بدر
قبل بيعها بالاسواق.. ضبط 4 طن حلوى مولد فاسدة
بمناسبة المولد النبوى.. الداخلية: زيارة إستثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح
عبدالغفار: منصة الصحة النفسية الافتراضية تقدم التوعية والدعم النفسي والاستشارات عن بُعد
والد زوج إيفانكا ترامب..السفير الأمريكي يثير غضب فرنسا
أمينة النقاش: سأتقدم بطلب لمجلس الشيوخ لتقديم دراسات علمية عن كل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
القومي للطفولة والأمومة يكرم الطفلة "هايدي" وينصبها سفيرة المجلس للرحمة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
الرئيس السيسي يودع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمطار العلمين الدولي
"الوزراء" يوثق أبرز التوصيات الصادرة عن المراكز البحثية والجامعات المصرية المتعلقة بـ "المدارس الذكية"
تنسيق الجامعات 2025.. معامل الحاسب تواصل تقديم الدعم الفني لطلاب الثانوية العامة
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رئالقافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية تبدأ عملها في طنطا

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

استقبل الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أعضاء القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، التي انطلقت فعالياتها بمحافظة الغربية في الفترة من 23 إلى 30 أغسطس الجاري.

 تأتي هذه القافلة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف من فضيلة الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الدكتور محمود صدقي الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني.

جهود رئيس جامعة طنطا 

وأعرب الدكتور محمد حسين عن سعادته باستقبال أعضاء القافلة، مشيدًا بدور الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي المعتدل ومواجهة الأفكار المتطرفة، مؤكدا على أهمية هذه القوافل في تعزيز الوعي المجتمعي بالقيم الإسلامية السامية، وخاصة في ظل التحديات الراهنة، مؤكدًا أن الجامعة لن تدخر جهدًا في دعم هذه المبادرات.

دعم التوعية الدينية 

أضاف رئيس الجامعة أن القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية تلعب دورًا حيويًا في توعية الشباب والمجتمع بأهمية الانتماء الوطني والحفاظ على مقدرات الدولة وممتلكاتها العامة والخاصة، مشددًا على أن هذه المبادرات تعكس حرص الأزهر الشريف على نشر الوعي بحرمة الاعتداء على النفس البشرية، مؤكدا أن تزامن هذه القافلة مع ذكرى المولد النبوي الشريف يضفي عليها أهمية خاصة، باعتبارها فرصة لتسليط الضوء على قيم الرحمة والتسامح التي جسدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا على أن الجامعة ترحب دائمًا بالتعاون مع المؤسسات الدينية لنشر الوعي وتعزيز القيم الإنسانية النبيلة.

نشر الوعي وتعزيز القيم الإنسانية 

حضر اللقاء فضيلة الشيخ محمد نبيل أبوالخير مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى، والشيخ عبد الحميد السيد الأمانة المساعدة بمجمع البحوث الإسلامية والشيخ سيد تركي مشرف الفتوي والشيخ عبد الله فرحات، الشيخ علي سمير محمد، الشيخ أحمد فاروق، الشيخ أحمد سامي، أعضاء القافلة إلى جانب ايهاب زغلول المنسق الإعلامي لمنطقة وعظ الغربية.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا وفد دعوي الازهر توعية المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

ترشيحاتنا

فرص العمل المتاحة

20 فرصة عمل جديدة للشباب المصري في إيطاليا

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في لقائه بأنتي راوتافارا المبعوث الفنلندى الخاص لشئون المياه

وزير الري: آلية تمويلية بـ100 مليون دولار لدراسة المشروعات التنموية بدول النيل

رسامة شمامسة جدد

رسامة 24 شماسًا في ختام نهضة صوم العذراء بالزقازيق

بالصور

4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة.. أبرزها إنقاص الوزن

أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

إزاي تعملي الزبيب في البيت بأسهل وأنجح طريقة.. اعرفي المكونات

طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة

فستان جذاب.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهور لافت

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد