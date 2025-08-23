رئيس جامعة طنطا يتفقد مقر الإدارة الطبية في مجمع الكليات بسبرباي

أجرى الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، اليوم، جولة تفقدية لمقر الإدارة الطبية بمجمع الكليات بسبرباي، لمتابعة سير إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجُدد في أول أيامها.

دعم رئيس جامعة طنطا

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عبد المنعم المشرف العام على الإدارة الطبية، والدكتور هيثم الكومي مدير عام التعليم بالجامعة، ومحمد القصير مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

خلال جولته تابع رئيس الجامعة إجراءات الكشف الطبي، فى يومه الأول الذى تم تخصيصه وفقا للجدول المعلن مسبقا لطالبات كليات الطب البشري، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة، واطمأن على انتظام العمل، وتابع مراحل الفحص المختلفة، من قياس الطول والوزن إلى فحص النظر، وصولًا إلى العيادات المتخصصة.

الكشف الطبي

وأكد رئيس الجامعة على أهمية توفير بيئة صحية آمنة للطلاب، مشددًا على أن الكشف الطبي يُعد خطوة أساسية لضمان سلامة الجميع، والتعرف على أي حالات صحية قد تتطلب متابعة خاصة.

أضاف رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تسعى من خلال هذا الكشف إلى بناء ملف طبي شامل لكل طالب، يسهل متابعة حالته الصحية وتقديم الرعاية اللازمة له طوال سنوات دراسته، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، مؤكدا أنه تم توفير كافة التجهيزات اللازمة لضمان سلاسة الإجراءات، وتجنب أي ازدحام، حرصًا على راحة الطلاب وأولياء أمورهم.