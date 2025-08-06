لإنهاء أزمة طبيبات طنطا.. إجراء عاجل من كلية الطب

كشف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا، تفاصيل اجتماع رئيس جامعة طنطا بوفد من الطبيبات بقسم النساء والولادة للاستماع إلى شكاواهن ومطالبهن.

وقال غنيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ولما جبريل: "وبالنسبة إلى مسألة الاستقالة.. فقد استقال 7 أطباء منهم طبيب لم يستلم العمل من البداية، وهناك أطباء تقدموا باستقالة جماعية من قسم النساء والتوليد، وهناك في القسم 40 طبيبا مقيما، واستقال أطباء مقيمون في السنة الأولى من النيابة، ومنهم من استقال بعد 5 شهور ومنهم من استقال بعد 7 شهور".

وأوضح: "في السنة الأولى من النيابة يكون الطبيب تحت التدريب، ونراعيهم، لأنهم أبناؤنا، ووجه رئيس الجامعة بالاجتماع مع مجلس القسم والأطباء المقيمين الذين أصبح عددهم نحو 33 طبيبا مازالوا يديرون العمل".

وتابع: "لدينا في الجامعة أكثر من 1000 طبيب مقيم يمارسون عملهم، وكلهم أبناؤنا، ورئيس الجامعة اجتمع مع الأطباء المقيمين المستقيلين لوضع خطة ودراسة الموقف من جميع الجوانب الإدارية والمهنية والأكاديمية وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التصحيحية".

وواصل: "لدينا خطة تطوير وكفاءة المباني لإتاحة أماكن أفضل للأطباء كي يتعلموا ويعلموا.. ونستقبل في مستشفيات الجامعة 2.5 مليون حالة، ونقدم 30 مليون خدمة سنويا، وقد يتواصل العمل 10 و12 ساعة، والفرق تسلم بعضها البعض، وبالتأكيد، قد لا يستطيع البعض تحمل هذا الضغط من العمل، ونهتم بالأطباء المقيمين، ونقدر الشكوى ومتطلبات الأطباء".

وأكد: "تم الاجتماع مع الأطباء وسمعنا متطلباتهم، وبالنسبة إلى النوبتجيات، فإنهم يحصلون على 48 ساعة نوبتجية، وعملنا على تقليل هذه المدة، ومنحنا فرصة أكبر لهم في الامتحانات، وسيعود الأطباء الذين قدموا استقالتهم إلى العمل مرة أخرى".