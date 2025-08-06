ترقية 23 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 17 مدرساً بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الـ 11 للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من فاروق فتحي السيد الجزار بكلية التجارة، ايمان محمد صبحى عواد، أحمد عبد العزيز محمد عيسى بكلية طب الاسنان، طلعت خضر جابر الريس بكلية الزراعة، أحمد محمد عيد محمد، شرين بركات بركات البهوتى، ياسر مصطفى محمد حافظ بكلية الطب، محمد عبد السلام السيد أيوب، أحمد المرسى أحمد المرسى بكلية الهندسة، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من انجى عبد السميع على الاخناوى ، محمود حسن محمود فرغلي بكلية الصيدلة، أحمد عيسى عبد الفضيل عوض، أحمد عبد الحميد محمد علم الدين، مرام محمد أبوالنصر التباع، علياء محمد بلال المليجي، علاء محمد الصاوي على الكردي، أشرف محمد محمد حمزه العجان بكلية الطب، محمد الرفاعي صادق السحاقي بكلية العلوم، محمود حلمى محمود عمارة بكلية الآداب، عبد العزيز السيد عبد العزيز حسنين، وسام ابو الحجاج عبد الحكيم مهنا، ولاء ابو الحجاج عبد الحكيم مهنا ، أحمد أحمد حسن محمد حوام بكلية الهندسة .

ترقيات جامعة طنطا

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من عصام حسين عبد الفتاح سعدات بكلية التجارة، الشيماء ابراهيم عبد العزيز، آية مجدى سليمان محمد بكلية طب الاسنان ، أسماء بدراوى أبو زيد بكلية الزراعة، وفاء محمد عبد المطلب جاد بكلية التربية النوعية، محمد السعيد السيد النادي بكلية علوم الرياضة، ايمان هاشم هاشم على الرفاعى بكلية الطب، باسم الشحات صديق، آيات محمد صبحى سالم، اسراء أحمد أحمد الرشيدي بكلية العلوم ، عمر مصطفى محمد بلال، رحمة فؤاد أحمد زيدان بكلية الآداب، السيد ابراهيم محمد على الصعيدي، أحمد محسن عبد الصادق متولى، محمد زكريا محمد خطاب، على محمد على محمد أبو غزالة، مصطفى محمد مصطفى محمد أبو النور بكلية الهندسة.

بالإضافة إلى الموافقة على منح ٣٨ درجة دكتوراه ،٩٧ درجة ماجستير، ٤٦ دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.