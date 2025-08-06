المشكلة خلصت.. رئيس جامعة طنطا يستجيب لأزمة الأطباء المقيمين في المستشفيات الجامعية ويجتمع بوفد من الطبيبات|صور

رئيس جامعة طنطا:

جامعة طنطا تحرص على الحفاظ على أبنائها من الخريجين المتميزين

لن نتوانى في اتخاذ أي إجراءات تصحيحية لتوفير بيئة عمل مناسبة تكفل تحقيق التميز مهنيا وأكاديميا

في استجابة سريعة من جامعة طنطا، اجتمع الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، مع وفد من الأطباء المقيمين المتقدمين باستقالاتهم من المستشفيات الجامعية؛ للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم التي دفعتهم للتقدم بها.

جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة.

وخلال المناقشات حرص رئيس الجامعة على التأكيد أن جامعة طنطا تحرص على الحفاظ على أبنائها من الخريجين المتميزين، مشددا على أنه أصدر تعليماته لعميد كلية الطب للاجتماع بمجلس قسم النساء والتوليد، وإعداد تقرير تفصيلي؛ وذلك فور تداول أنباء تقديم الاستقالات على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور محمد حسين، خلال اجتماعه بالطبيباتـ أن جامعة طنطا لن تتوانى في اتخاذ أي إجراءات تصحيحية لتوفير بيئة عمل مناسبة تكفل لهم تحقيق التميز مهنيا وأكاديميا.

وأشار إلى أن الاجراءات التصحيحية دخلت حيز التنفيذ بدءا من اليوم، وأنهم سيلمَسون ذلك بأنفسهم خلال الفترة المقبلة، مطالبا إياهم بالعدول عن استقالاتهم؛ حرصا على مستقبلهم المهني والأكاديمي.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه أرسل تعميما إلى عميد كلية الطب، بدراسة أوضاع جميع الأطباء المقيمين والعاملين بالمستشفيات الجامعية، وتذليل كل العقبات التي تواجههم.