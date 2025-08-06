تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا

أصدر الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا ، اليوم توجيهاته العاجلة إلي الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ، بضرورة عقد اجتماع طاريء لفحص أزمة الاستقالات المتكررة من جهه بعض الأطباء النواب والنائبات بقسم النساء والتوليد طوال الأسابيع الماضية بشكل مفاجىء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال الواقعة .

تحرك رئيس جامعة طنطا



جاء ذلك تلبية لاستغاثة إحدي الطبيبات تدعي رنين جبر عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فس بوك، مفاده تعرضها للاضطهاد والتنمر من جهة روءساءها والأطباء بقسم النساء والتوليد ، وهو ما دفعها وآخرين إلي الاستقالة والترك القسم .

عميد كلية الطب: عقد اجتماع طاريء

في المقابل، صرح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا أنه تم التنسيق مع الأطباء القيادات بقسم النساء والتوليد لعقد اجتماع طوارىء، وبحث الأزمة المعلنه بشكل إيجابي وسماع كافة أقوال الأطباء والطبيبات لاحتواء مطالبهم ومساعدتهم علي استكمال رسالتهم العلمية والبحثية ، من داخل قيمهم خلال الفترة المقبلة .



وأكد عميد كلية الطب بجامعة طنطا، أنه داعم كليا لأبنائه الأطباء والطبيبات علي مستوي قسم النساء والتوليد خاصة، وكافة الأقسام عامة لافتا بقوله "جميعهم بناة المستقبل العلمي في جراحات النساء والتوليد وغيرها ، وواجبنا دعمهم لإنجاح المنظومة الطبية والنهوض بكافة مستشفيات جامعة طنطا علي مستوي كافة أقسامها " .

تفاصيل الواقعة

الجدير بالذكر أن طبيبة شابة تدعى رنين جبر قد عرضت عبر حسابها منشورًا مطولًا كشفت فيه عن ظروف قاسية وصفتها بغير الآدمية داخل قسم النساء والتوليد، وأكدت أنها قدمت استقالتها مع 7 آخرين بعد شعورهم بعدم التقدير وتعرضهم لضغوط نفسية ومهنية كبيرة خلال الآونة الأخيرة.