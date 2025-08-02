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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

راحة سلبية لمدة يومين للاعبي الزمالك بعد وديتي المحلة وبروكسي

الزمالك
الزمالك
ملك موسى

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة يومين.

وجاء القرار عقب خوض الفريق مباراتين وديتين أمام غزل المحلة وبروكسي، يومي الخميس والجمعة الماضيين، حيث حقق الزمالك الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 2-1، قبل أن يتعرض للهزيمة في المباراة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية يوم الثلاثاء المقبل على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار تحضيرات الفريق لانطلاق منافسات الموسم الكروي

الزمالك بروكسي صفقات الزمالك

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