السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بقليوب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بأحد العقارات بمنطقة رمادة التابعة لمركز قليوب، ومنع امتداد النيران إلى الشقق والعقارات المجاورة، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.



تلقى العميد أحمد منيع مدير الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بأحد العقارات بمنطقة رمادة بدائرة مركز شرطة قليوب.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وتم التعامل مع النيران ومحاصرتها والسيطرة عليها، ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، دون وقوع أي إصابات.



وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل غرفة نوم بالشقة، وامتدت النيران إلى غرفة أخرى، فيما نجحت جهود رجال الإطفاء في إخماد الحريق بالكامل.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.