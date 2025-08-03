مصرع أب وابنه في حادث تصادم سيارة ملاكي وسكوتر بطريق «المحلة ـ كفر الشيخ»|شاهد

شهد الطريق الدولي "المحلة ـ كفر الشيخ" بنطاق محافظة الغربية منذ قليل وفاة أب وابنه أثناء استقلالهما دراجه نارية "سكوتر" صدمتهما سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة مما تسبّبت في سقوطهما أرضًا ولفظا أنفاسهما الأخيرة ونقلا بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفي المحلة العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تفاصيل الحادث



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام سكوتر بسيارة ملاكي بطريق الدولي بخط "المحلة ـ كفر الشيخ" الدولي بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك أمني عاجل

وأفادت المعاينة الأولية وفاة الأب عبد الله عصام ونجله ريان. طفل صغير عقب تعرضهما للإصابات اودت بحياتهما بسبب حادث السير .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.