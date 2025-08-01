انتشال جثة شاب غرق في ترعة محلة أبوعلي بالغربية ..صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من الدفع بقوات الإنقاذ النهري وانتشال جثمان شاب غرق في مياه ترعة قرية محلة أبوعلي بعد محاولات استغرقت قرابة 10 ساعات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

شهدت قرية محلة أبوعلي التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب وفاة شاب غرقا أثناء استحمامه في مياه ترعة ودفعت الاجهزه الامنيه بقوات الإنقاذ للانتشال جثمانه ومازالت عمليات البحث جارية .

تحرك أمني عاجل

تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث غرق شاب يدعي "عمار العدل" أثناء استحمامه بمياه ترعة قرية محلة أبوعلي بدائرة المركز.

الدفع بقوات الإنقاذ النهري

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري للانتشال جثمانه بعد مضي 10 ساعات علي الاكثر .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.