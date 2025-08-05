«انزل وشارك».. حملة شعبية بالمحلة الكبرى للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

أطلق عدد من أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حملة شعبية موسعة تحت شعار "انزل وشارك"، بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية والفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ، واختيار المرشحين الذين يمثلون تطلعاتهم ويعبرون عن آمالهم.

وتأتي الحملة برعاية الدكتور وليد التايب، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، في إطار حرص الحزب على تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين، وحثهم على أداء واجبهم الوطني في الاستحقاقات الانتخابية.

وتتضمن فعاليات الحملة تنظيم لقاءات جماهيرية موسعة، وتوزيع مطبوعات توعوية، إلى جانب حملات توعية إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تشمل توزيع زجاجات المياه والعصائر وأعلام مصر على الناخبين أمام اللجان الانتخابية بمدينة المحلة الكبري، لتشجيع المشاركة وتيسير العملية الانتخابية.

وتشهد مدينة المحلة تفاعلاً كبيراً مع الحملة، وسط تأكيدات من الأهالي على اختيار المرشحين الذين يعبرون عن صوت الشارع ويلبّون طموحات المواطن البسيط.

وأكد منظمو الحملة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس حرص المواطنين على استقرار الوطن والمساهمة في بناء مؤسساته التشريعية، مشيرين إلى أن الحملة تلقى تفاعلاً ملموساً من مختلف فئات المجتمع، في ظل وعي متزايد بأهمية اختيار ممثلين يعبرون عن نبض الشارع ويلبّون طموحات المواطن البسيط.