إخماد حريق في سطح أحد مباني نادي بلدية المحلة إثر ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم من إخماد نيران حريق هائل بأحد أسطح مباني نادي بلدية المحلة إثر ماس كهربائي مفاجئ مما أسفر عن احتراق محتوياته بالكامل وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحريق



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اشتعال النيران في سطح أحد مباني نادي بلدية المحلة بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات المطافئ مدعومة بقوات الحماية المدنية.

تحرك أمني عاجل



كما تم إخماد نيران الحريق دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.