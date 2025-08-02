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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غزل المحلة يتجه للتعاقد مع مهاجم أجنبي

غزل المحلة
غزل المحلة
رباب الهواري

استقر مسؤولو نادي غزل المحلة، بالتنسيق مع المدير الفني علاء عبد العال، على تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية.


 

ويأتي هذا التوجه في أعقاب رحيل المهاجم التونسي محمد علي بن حمودة، الذي انتقل رسميًا إلى صفوف شباب بلوزداد الجزائري، مما فرض ضرورة سد هذا الفراغ في الخط الهجومي.

معسكر مغلق استعدادًا لانطلاق الدوري

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة معسكرًا مغلقًا في أحد فنادق القاهرة، يمتد لمدة 10 أيام، في إطار المرحلة الأخيرة من الاستعدادات للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.


 

ويهدف هذا المعسكر إلى رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، وتجهيز الفريق بدنيًا وفنيًا قبل ضربة البداية الرسمية.

مواجهة البنك الأهلي في الجولة الأولى
 

من المقرر أن يستهل غزل المحلة مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة قوية أمام فريق البنك الأهلي، وذلك يوم الأحد 10 أغسطس الجاري على ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.
 

تدعيمات جديدة بطلب من علاء عبد العال
 

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية تعاقد النادي مع عدة لاعبين جدد، جاء جميعهم بعد موافقة المدير الفني علاء عبد العال، وهم:


 

  • أحمد العش، لاعب البنك الأهلي، بعقد يمتد لـ3 مواسم.
  • يوسف العزب، لاعب وسط المقاولون العرب، لمدة 3 مواسم.
  • أحمد حامد شوشة، مدافع الجونة، لمدة 3 مواسم.
  • محمد إسلام أرموشه، لاعب وسط المريخ البورسعيدي، لمدة 4 مواسم


 


 

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