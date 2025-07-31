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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يقلب الطاولة على غزل المحلة ويفوز وديًا بثنائية منسي والجزيري استعدادًا للموسم الجديد

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا معنويًا مهمًا على حساب غزل المحلة بنتيجة 2-1، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الخميس على ملعب "نادي النادي" بالعاصمة الإدارية، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

تقدم غزل المحلة في الشوط الأول بهدف مفاجئ أحرزه اللاعب المحترف سوليمانو الاندي في الدقيقة 24، قبل أن يرد الزمالك في الشوط الثاني بثنائية حملت توقيع ناصر منسي وسيف الدين الجزيري في الدقيقتين 52 و72 على الترتيب.

وشهدت بداية المباراة ضغطًا هجوميًا مكثفًا من الزمالك، وأضاع شيكو بانزا فرصة محققة بعد تمريرة عرضية من ناصر ماهر، كما سدد الأنجولي بانزا كرة قوية في الدقيقة 15 تصدى لها الحارس عامر عامر ببراعة.

وعلى عكس سير اللقاء، باغت المحلة الزمالك بهدف أول من هجمة مرتدة انتهت بتسديدة سوليمانو الاندي داخل الشباك، مستغلًا حالة الارتباك في الدفاع الأبيض.

وحاول لاعبو الزمالك تدارك التأخر سريعًا، وواصلوا الضغط بحثًا عن هدف التعادل، إلا أن تألق عامر عامر حال دون ذلك بعدما تصدى لرأسية خطيرة من بانزا في الدقيقة 30.

مع بداية الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني للفارس الأبيض بقيادة جوزيه جوميز بعض التعديلات الفنية، ودفع بعبد الحميد معالي ومحمد إسماعيل، ما منح الفريق حيوية هجومية أكبر.

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 52 عن طريق ناصر منسي بعد تمريرة متقنة من عمر جابر، قابلها منسي بتسديدة مباشرة في الشباك.

واستمر الضغط الأبيض وسط تراجع دفاعي من المحلة، وسدد عبد الحميد معالي كرة قوية في الدقيقة 65 مرت بجوار القائم.

وجاء هدف الفوز في الدقيقة 72 بعد جملة تكتيكية سريعة بين شيكو بانزا وسيف الدين الجزيري، انفرد على إثرها الأخير بالحارس وأسكن الكرة ببراعة في الشباك، معلنًا تقدم الزمالك.

وحاول الزمالك تعزيز التقدم في الدقائق الأخيرة، بينما بحث غزل المحلة عن تعديل النتيجة، لكن الصلابة الدفاعية وتألق الحارس حالا دون حدوث أي جديد.

وبهذا الفوز، يواصل الزمالك سلسلة استعداداته القوية استعدادًا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز، حيث يسعى الفريق للظهور بشكل مميز في الموسم الجديد واستعادة بريقه المحلي والقاري.

نادي الزمالك الزمالك غزل المحلة

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