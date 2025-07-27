الزمالك ينقل وديتي غزل المحلة وبروكسي إلى ملعب الدفاع الجوي

اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، قراراً بنقل مباراتي الفريق الوديتين أمام غزل المحلة وبروكسي إلى الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، بدلاً من إقامتهما على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع غزل المحلة في السادسة مساء يوم الخميس الموافق 31 يوليو الجاري، بينما يواجه فريق بروكسي في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس المقبل.

يأتي هذا التعديل في إطار استعدادات الفريق الأبيض للموسم الجديد، عقب انتهاء المعسكر التدريبي الذي أُقيم مؤخراً بالعاصمة الإدارية.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد، على أن يستأنف الفريق استعداداته خلال الساعات المقبلة وفقاً للبرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني.