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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يفوز وديًا على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد. 

سجل هدفي الزمالك ناصر منسي وسيف الدين الجزيري في الدقيقتين 52 و72، فيما سجل هدف غزل المحلة الوحيد سوليمانو الاندي في الدقيقة 24 من زمن المباراة. 

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي ومحمود حمدي الونش ومصطفى الزناري وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم إيشو وناصر ماهر وآدم كايد وشيكو بانزا وناصر منسي.

بدأت المباراة بضغط هجومي من جانب الزمالك منذ الدقيقة الأولى، والتي شهدت إضاعة أول فرص المباراة بعدما تلقى ناصر ماهر تمريرة متقنة من آدم كايد، ليلعب عرضية تمر من أمام شيكو بانزا الذي لم ينجح في اللحاق بها.

واصل الزمالك الضغط على دفاعات غزل المحلة عن طريق عبد السعيد وشيكو بانزا كايد وناصر ماهر ولكن دون وجود خطورة حقيقة على مرمى غزل المحلة. 

وفي الدقيقة 15 سدد الأنجولي شيكو بانزا من خارج منطقة الجزاء ليحولها عامر عامر حارس المحلة لركنية.

ومن هجمة مرتدة سجل غزل المحلة هدفه الأول في الدقيقة 24 عن طريق لاعبه المحترف سوليمانو الاندي.

ضغط لاعبو الزمالك بعد هدف التقدم للمحلة في محاولة لإدراك هدف التعادل، و نجح عامر عامر في الحفاظ على نظافة شباكه مجددًا بعدما حول رأسية شيكو بانزا القوية لركنية.

وسدد عبد الله السعيد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء حولها مدافع المحلة لركنية أخرى لينتهي الشوط الأول بتقدم غزل المحلة.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من،  عبد الحميد معالي ومحمد إسماعيل على حساب آدم كايد وأحمد عبد الرحيم إيشو".

ونجح ناصر منسي في تسجيل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 52 بعدما تلقى عرضية من عمر جابر، قابلها بتسديدة قوية من وضع الحركة بقدمه اليمنى مسجلًا الهدف الأول للأبيض.

واصل لاعبو الزمالك الضغط على دفاعات غزل المحلة عن طريق عبد السعيد وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وناصر ماهر الذين شكلوا خطورة كبيرة على مرمى الضيوف.

وفي الدقيقة 65 سدد عبد الحميد معالي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى عامر عامر.

أجرى فيريرا ثلاث تغييرات جديدة على تشكيل الزمالك في الدقيقة 63 بنزول سيف الدين الجزيري ومحمد شحاتة وهاني ياسر على حساب ناصر منسي وعبد الله السعيد ومصطفى الزناري. 

ونجح التونسي سيف الدين الجزيري في تسجيل هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 72 من عمر المباراة بعد هجمة منظمة مع شيكو بانزا لينفرد المهاجم التونسي بمرمى عامر عامر ويضع الكرة على يسار الحارس ليتقدم الزمالك.

وفي الدقيقة 75 دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من أحمد حمدي ومحمد السيد وأحمد شريف على حساب ناصر ماهر وشيكو بانزا ونبيل عماد دونجا.

وحاول الأبيض تعزيز التقدم في الوقت المتبقي، في حين سعى غزل المحلة لتعديل النتيجة لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

الزمالك غزل المحلة ناصر منسي سيف الدين الجزيري

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