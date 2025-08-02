محافظ الغربية من المحلة: توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة أولوية قصوى لنا

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، جولة مفاجئة على عدد من المقار الانتخابية بحي ثان المحلة، للوقوف ميدانيًا على جاهزية اللجان واستيفاء كافة متطلبات العملية الانتخابية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية الدقيقة للاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر عقدها يومي 4 و5 أغسطس الجاري، بحضور الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

جهود محافظ الغربية

وخلال تفقده مقرات اللجان، شدد محافظ الغربية على أن توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة يمثل أولوية قصوى، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، مؤكدًا أن راحة الناخبين، وبالأخص كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تأتي في صدارة الاهتمامات. وحرص المحافظ على التأكد من توافر الإضاءة الكاملة داخل وخارج المقار، وتجهيز مصادر بديلة للطاقة لضمان استمرارية العمل، ومراجعة سلامة وتأمين المداخل والمخارج، وتثبيت المصبعات الحديدية والأقفال المحكمة على النوافذ والأبواب.

متابعة تجهيز لجان انتخابات الشيوخ

كما وجّه المحافظ بالتأكد من توافر المياه وصلاحية دورات المياه لخدمة الناخبين وأطقم العمل، وتجهيز الأثاث والمناضد المخصصة لصناديق الاقتراع، وأماكن إقامة المستشارين ورؤساء اللجان وضباط القوات المسلحة المشاركين في الإشراف والتأمين. وشدد على إنشاء مظلات ومناطق انتظار أمام اللجان مزودة بكراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة، وتوفير طفايات حريق صالحة للاستخدام، ورفع علم الجمهورية أمام كل لجنة مع وضع لافتات واضحة تحمل اسم ورقم اللجنة.

وفيما يتعلق بالمشهد الحضاري، أصدر اللواء الجندي توجيهاته برفع كفاءة النظافة في جميع الطرق المؤدية إلى اللجان، وإزالة أي إشغالات أو معوقات من محيط المقار والشوارع المؤدية إليها، مع قص وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات فورًا، وتجميل مداخل ومخارج الأحياء التي تضم لجان انتخابية، ومتابعة الإنارة العامة بالشوارع، وتمهيد وتسوية الطرق الترابية لتسهيل وصول الناخبين، فضلًا عن مراجعة صلاحية خطوط التليفونات الأرضية لضمان التواصل الفعّال.

رفع درجة الاستعداد القصوى

كما شدد على رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة للتعامل الفوري مع أي طارئ، وتفعيل غرف العمليات وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان سرعة الاستجابة لأي موقف طارئ.

ووجّه محافظ الغربية الشكر الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، وكافة العاملين بالمديرية، على الجهود المبذولة في تجهيز المدارس المخصصة كمقار انتخابية، مؤكدًا أن مستوى الجاهزية الذي شاهده يعكس حرص المنظومة التعليمية على دعم الاستحقاقات الدستورية وتوفير بيئة مناسبة تليق بالعملية الانتخابية

حي ثان المحلة سيكون نموذجًا في الانضباط والتنظيم

واختتم محافظ الغربية جولته مؤكدًا أن الجولات الميدانية المفاجئة ستتواصل حتى اللحظات الأخيرة قبل انطلاق عملية الاقتراع، مشددًا بقوله: “حي ثان المحلة سيكون نموذجًا في الانضباط والتنظيم.. ولن نسمح بترك أي تفصيلة دون متابعة لضمان انتخابات مشرفة تليق بمحافظة الغربية وأبنائها”.