فريق كلية طب أسنان طنطا يفوز بالمركز الأول في مسابقة "أوائل الطلاب"

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجلات الجامعة الحافلة بالتميز، حيث فاز فريق طلابي من كلية طب الأسنان بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "أوائل الطلاب" ضمن فعاليات مؤتمر IDEx Egypt 2025، الذي أقيم بمركز المؤتمرات بالقاهرة بمشاركة 35 جامعة من مختلف أنحاء الجمهورية.

جهود رئيس جامعة طنطا

هنأ الدكتور محمد حسين طلاب كلية طب الأسنان على تحقيقهم المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة مؤتمر IDEx Egypt 2025 ، مؤكدا أن هذا الفوز يمثل إنجازاً نفخر به جميعاً في جامعة طنطا، ويبرهن على أننا نسير على الطريق الصحيح في إعداد جيل من الكفاءات القادرة على تحقيق الريادة والإبداع، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً بتطوير الأداء الأكاديمي للطلاب وتأهيلهم للمنافسة في المحافل المحلية والدولية، من خلال تطوير المناهج الدراسية، وتوفير المعامل والمراكز البحثية، وبرامج التدريب العملي المكثفة التي تدمج الطلاب في بيئة العمل الحقيقية، مما يكسبهم خبرة عملية قيمة ويؤهلهم بشكل فعال لسوق العمل، إضافةً إلى ورش العمل والدورات التدريبية، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو نتيجة مباشرة لهذه الجهود المتكاملة، داعيا الطلاب إلى مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، ليكونوا خير سفراء لجامعتهم ووطنهم.

دعم الانجاز

وقد أشاد رئيس الجامعة بهذا الإنجاز المتميز، مؤكداً أنه يعكس جودة العملية التعليمية والبحثية في الجامعة، ويدلل على قدرة طلابها على المنافسة والابتكار على المستوى الوطني، موجها الشكر والتقدير إلى الدكتورة فاتن أبو طالب عميدة الكلية، والدكتورة شيرين عبد المولى وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، وجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، على دعمهم المستمر للطلاب وتوفير البيئة المناسبة لتنمية مهاراتهم.

حق الطلاب والطالبات

من جانبها، أعربت الدكتورة فاتن أبو طالب، عن فخرها واعتزازها بهذا الفوز، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود جماعية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين لم يدخروا جهداً في إعداد وتدريب الفريق، مؤكدةً أن الكلية ستواصل دعمها لأبنائها الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في كافة الفعاليات العلمية والمؤتمرات لتمثيل الجامعة.

ضم الفريق الطلابي منار محمد صلاح عبد الهادي، و إسراء حمدي محمد عبد الحميد، وأحمد محمد فاروق الأبيض، وأحمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، وسارة احمد عبدالستار عبدالخالق زيدان، ومشرف الفريق الدكتور معتز عبد البارى.