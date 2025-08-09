قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أطماع إسرائيل في غزة متواصلة.. ودعم عمالي كبير لخطة مصر لوقف الحرب
اجتماع قطري-أميركي في إسبانيا لمناقشة خطة جديدة لإنهاء الحرب في غزة
سحبها من بين أطفالها ومزق ملابسها.. المشدد 5 سنوات لعامل حاول التعدي على جارته بأسيوط
تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟
القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو
الأزهر: قرار الاحتلال بالاستيلاء على غزة مخطط خبيث لمحو فلسطين من الوجود
مصر ترحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان
هدى الأتربي تكذب الزمالك: لم أتلق على دعوة رسمية لحضور مباريات الأبيض
شيخ الأزهر يحكي قصة حفظه القرآن وهو صغير.. ماذا قال؟
وكالة الأنباء السورية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
مصر وتركيا.. شراكة تاريخية.. موقف موحد من غزة.. وتنسيق لحل أزمات المنطقة
فريق كلية طب أسنان طنطا يفوز بالمركز الأول في مسابقة "أوائل الطلاب"

الغربية أحمد علي

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجلات الجامعة الحافلة بالتميز، حيث فاز فريق طلابي من كلية طب الأسنان بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "أوائل الطلاب" ضمن فعاليات مؤتمر IDEx Egypt 2025، الذي أقيم بمركز المؤتمرات بالقاهرة بمشاركة 35 جامعة من مختلف أنحاء الجمهورية.

جهود رئيس جامعة طنطا 

هنأ الدكتور محمد حسين طلاب كلية طب الأسنان على تحقيقهم المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة مؤتمر  IDEx Egypt 2025 ، مؤكدا أن هذا الفوز يمثل إنجازاً نفخر به جميعاً في جامعة طنطا،  ويبرهن على أننا نسير على الطريق الصحيح في إعداد جيل من الكفاءات القادرة على تحقيق الريادة والإبداع، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً بتطوير الأداء الأكاديمي للطلاب وتأهيلهم للمنافسة في المحافل المحلية والدولية، من خلال تطوير المناهج الدراسية، وتوفير المعامل والمراكز البحثية، وبرامج التدريب العملي المكثفة التي تدمج الطلاب في بيئة العمل الحقيقية، مما يكسبهم خبرة عملية قيمة ويؤهلهم بشكل فعال لسوق العمل، إضافةً إلى ورش العمل والدورات التدريبية، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو نتيجة مباشرة لهذه الجهود المتكاملة، داعيا الطلاب إلى مواصلة  تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، ليكونوا خير سفراء لجامعتهم ووطنهم.

دعم الانجاز 

وقد أشاد رئيس الجامعة بهذا الإنجاز المتميز، مؤكداً أنه يعكس جودة العملية التعليمية والبحثية في الجامعة، ويدلل على قدرة طلابها على المنافسة والابتكار على المستوى الوطني، موجها الشكر والتقدير إلى الدكتورة فاتن أبو طالب عميدة الكلية، والدكتورة شيرين عبد المولى وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، وجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، على دعمهم المستمر للطلاب وتوفير البيئة المناسبة لتنمية مهاراتهم.

حق الطلاب والطالبات 

من جانبها، أعربت الدكتورة فاتن أبو طالب، عن فخرها واعتزازها بهذا الفوز، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود جماعية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين لم يدخروا جهداً في إعداد وتدريب الفريق، مؤكدةً أن الكلية ستواصل دعمها لأبنائها الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في كافة الفعاليات العلمية والمؤتمرات لتمثيل الجامعة.

ضم الفريق الطلابي منار محمد صلاح عبد الهادي، و إسراء حمدي محمد عبد الحميد، وأحمد محمد فاروق الأبيض، وأحمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، وسارة احمد عبدالستار عبدالخالق زيدان، ومشرف الفريق الدكتور معتز عبد البارى.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا انجاز علمي مسابقة دولية

مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
أخبار السيارات| انهيار مبيعات تسلا في أوروبا.. وماسك متهم الاحتيال المالي

ببطارية صينية.. أرخص سيارة كهربائية أمريكية من جنرال موتورز

دعاوى قضائية بتهمة الاحتيال المالي ضد إيلون ماسك بسبب "روبوتاكسي"

ذكريات رشوان توفيق ووالدته

رشوان توفيق: أنا ابن دعاء أمي وحياتي كلها رضا وذكريات لا تنسى

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

