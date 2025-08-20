إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "طنطا ـ المحلة"

شهد الطريق الزراعي "طنطا ـ المحلة " بمحافظة الغربية حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مول كارفور أسفر عنه إصابة 7 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بانقلاب سيارة ميكروباص علي طريق "طنطا - المحلة" وإصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة.

كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وتم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، انقلاب سيارة ميكروباص، وإصابة كلا من، نورهان حمدان زهرة، 22 سنة، خلع بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، نورا نور ربيع الخطيب 28 سنة، باشتباه كسر باليد اليمنى والحوض، إسماعيل مصطفى خضر 51 سنة، اشتباه كسر بالترقوة اليسري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمود احمد النجار 83 سنة، كدمات متفرقة بالوجه، محمد مجدى اسماعيل 27 سنة، اشتباه كسر بأصابع اليد اليمنى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مسعد إبراهيم محمد 35 سنة، خلع بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، رنا حماده محمد 21 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليمنى.

تحرك أمني عاجل

كما تم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم الدفع بأوناش لرفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.