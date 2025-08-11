بعد طنطا .. إيه اللي بيحصل في جامعة المنيا.. طبيب يستغيث : عايز أستقيل

لم تمض أيام قليلة علي واقعة استقالة نواب النسا والتوليد بجامعة طنطا ، اللاتي تعرضن لسوء معاملة من قبل إدارة المستشفي.

واعلنت 7 نائبات نسا وتوليد بجامعة طنطا استقالتهن نظرا لسوء المعاملة وبيئة العمل الغير صالحة ، وكذلك ضغوط العمل التي تصل إلي ٢٤ ساعة مستمرة حسبما روت الطبيبات عبر صفحتهن

وخلال الساعات الماضية دخلت جامعة المنيا علي خط الأزمة ، بعدما أعلن طبيب مقيم ساهر ماجد استغاثة مطالبا بمساعدته في الموافقة علي طلب الاستقالة من مستشفيات جامعة المنيا .

وقال الطبيب المقيم ، إن مجموعة اطباء مقيمين بمستشفيات جامعة المنيا بمختلف الاقسام تقدموا باستقالتهم منذ مايزيد عن عام موضحا أن الاستقالات مقفولة وتم عمل عدد من الاستغاثات للجهات المعنية وأبرزها التعليم العالي ووصل الأمر إلي رفع دعوى قضائية ، في ظل رفض الجامعة استقالتنا بأي شكل

عايزين تستقيل

وتابع الطبيب انقطعنا عن العمل اكتر من سنة ولم نحصل علي مرتبات في ظل الظروف المعيشية الحالية وبيننا أشخاص مسئولة منها اسر وعلي الرغم من ذلك اصبحنا معلقين لانملك العمل في مكان آخر أو نحصل علي مرتبات مرضية

تابع قائلا : معلقينا اكتر من سنة مش راضيين يخلولنا والناس اللي رجعت واشتغلت تم اهانتهم والتعنت معهم وسوء معاملة

واختتم قائلا : عايزين نمشي نظرا للتعامل السئ وظروف العمل الغير آدمية نحن تقدمنا باستقالة ولا نريد أكثر من ذلك .