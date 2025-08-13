جامعتا طنطا تشاركان بفاعلية في معرض أخبار اليوم التعليمي

شاركت جامعتا طنطا وطنطا الأهلية بفاعلية في معرض أخبار اليوم التعليمي المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث حظي جناح الجامعتين بزيارة تفقدية من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكان في استقباله الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا والقائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الأهلية، خلال الزيارة، استعرض الدكتور محمد حسين الإمكانات الأكاديمية المتميزة والبرامج الجديدة التي تقدمها الجامعتان، بالإضافة إلى الأنشطة التدريبية والتأهيلية المصممة لإعداد الطلاب والخريجين بمهارات تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

دعم جامعة طنطا

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعتان في تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل من خلال شراكات قوية مع القطاعات الصناعية والحكومية، وأشار الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية تتوافق تمامًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مؤكدًا على الدور الحيوي لمؤسسات التعليم العالي في دفع عجلة التنمية المستدامة.

تحسين منظومة التعليم العالي

من جانبه، رحب الدكتور محمد حسين بزيارة الوزير، مثمنًا جهوده الواضحة في تطوير منظومة التعليم العالي، وأوضح أن الجامعتين تضعان نصب أعينهما تحقيق الاحتياجات التنموية على المستوى القومي، من خلال توفير خريجين يمتلكون قدرات علمية ومعرفية ومهارية عالية، وأشار إلى أن البحث العلمي في الجامعتين موجه لخدمة القطاعين الصناعي والخدمي، جنبًا إلى جنب مع تقديم خدمات مجتمعية متميزة عبر القوافل والمستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور محمد حسين أن المرحلة الثالثة من إنشاء الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية تمثل نقلة نوعية في إتاحة فرص تعليمية أكثر للطلاب، موضحًا أن برامج جامعة طنطا الأهلية تم تصميمها بناءً على دراسة دقيقة لاحتياجات سوق العمل والمهن المستقبلية، وأكد أن الجامعة الأهلية على استعداد تام لاستقبال الطلاب بداية من العام الدراسي الجديد 2025/2026م.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد النمر مدير المركز الرئيسي للخدمات الالكترونية والمعرفية، والدكتورة ريهام شوقي مدير وحدة التسويق التابعة للمركز الرئيسي للأداء المؤسسي بالجامعة.