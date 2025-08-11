محافظ الغربية يتابع استئناف ترميم عمارات المستعمرة بالمحلة الكبرى

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، بدء أعمال استئناف ترميم ورفع كفاءة عمارات المستعمرة أرقام (1، 2، 9) التي تضم 109 وحدة سكنية، وذلك بعد نجاح المحافظة في تذليل جميع المعوقات بالتنسيق الكامل مع صندوق التنمية الحضرية، الجهة المنفذة للمشروع في استجابة فورية لشكاوى أهالي المحلة الكبرى.

دعم محافظ الغربية

وأكد “الجندي” أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة لإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة.

ويأتي استئناف الأعمال عقب اللقاء الذي عقده محافظ الغربية، أمس، مع عدد من أهالي المستعمرة لفتح حوار مباشر حول احتياجاتهم وملاحظاتهم بشأن أعمال الترميم. وخلال اللقاء، استمع “الجندي” باهتمام إلى مطالبهم ومقترحاتهم لتسريع التنفيذ وضمان أعلى مستويات الجودة.

وأكد أن متابعة الموقف التنفيذي تتم بشكل يومي، وأنه لن يُسمح بعودة أي عقبات بعد ما تم إنجازه من تنسيق مع صندوق التنمية الحضرية، لافتًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ملتزمة بالعمل الميداني الجاد والاستجابة الفورية لمطالب الأهالي.

تحرك عاجل لدعم المواطنين

وأوضح محافظ الغربية أن هذه العمارات ستخصص لنقل الأسر المقيمة بالمستعمرة والراغبة في الحصول على وحدات بديلة، كمرحلة تمهيدية لإطلاق مشروع مدينة المحلة الجديدة، أحد المشروعات القومية الكبرى ضمن مبادرة “تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى – سكن لكل المصريين”.

وأكد أن المشروع يمثل نقلة نوعية في التخطيط العمراني والبنية التحتية والخدمات.

وأشار إلى أن مدينة المحلة الجديدة ستضم وحدات سكنية حديثة، ومرافق متكاملة، ومناطق خضراء ومساحات مفتوحة، بما يجسد رؤية الدولة في توفير بيئة حضارية آمنة ورفع جودة الحياة للمواطنين.

تحسين خدمات الاسر والعائلات

وأعرب المواطنون عن تقديرهم لمحافظ الغربية على استجابته وتدخله لحل المشكلات التي عطلت المشروع في السابق، مؤكدين أن حرصه على لقائهم والاستماع إليهم يعكس اهتمامًا حقيقيًا بمصالحهم وحرصًا على توفير سكن لائق وآمن لهم.

وفي ختام تصريحاته، شدد “الجندي” على أن مطالب المواطنين وراحتهم تأتي في مقدمة أولويات العمل بالمحافظة، وأنه لن يتم تسليم الوحدات إلا في أفضل صورة تليق بأهالي المحلة الكبرى.