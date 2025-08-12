محافظ الغربية يتابع إنشاء مجلس مدينة المحلة الكبرى الجديد على مساحة 2842 مترًا

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أعمال إنشاء مجلس مدينة المحلة الكبرى الجديد، حيث تتواصل الجهود على مدار الساعة ليلًا ونهارًا، في سباق مع الزمن للانتهاء من هذا الصرح الإداري وفق أعلى المعايير الهندسية وفي التوقيتات المحددة، بما يضمن دخوله الخدمة في أسرع وقت لخدمة أبناء المدينة.

جهود محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن المشروع يُقام على مساحة 2842 مترًا مربعًا بشارع الزيوت والصابون في نطاق حي أول المحلة، ويتكون من دور أرضي و6 أدوار علوية، ليضم عددًا من المرافق والإدارات الحيوية، منها مكتب لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطور، مجلس شعبي محلي، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات بسرعة وكفاءة.

انشاء اكبر مبني خدمي

وأكد الجندي أن مجلس المدينة الجديد يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية، ويعكس رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية وتحقيق التحول الرقمي، مشددًا على توفير كل سبل الدعم لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تسليم المشروع في الموعد المحدد.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المنشآت الحكومية بالمحافظة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحديث المقرات الإدارية وتقديم الخدمات بأسلوب عصري ومتطور، لتحقيق رضا المواطنين والارتقاء بجودة الحياة في مدينة المحلة الكبرى.