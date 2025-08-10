قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفقا للقانون .. كل ماتريد معرفته عن ضوابط الرعاية النفسية والاجتماعية للمسنين
رئيس غرفة مطروح: مصر تسير بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر
رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي
الحكومة تحصر الأراضي غير المستغلة على الكورنيش للبدء في استثمارها
الإيجار القديم 2025 .. ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 7 سنوات
مصر منارة العلم.. الشيخ مهاجري زيان يشارك في مؤتمر دار الإفتاء الدولي ممثلا عن سويسرا
سعر الذهب مساء اليوم 10-8-2025
مدبولي: نستهدف الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للقاهرة الخديوية ووسط البلد
أسعار الفراخ اليوم وكرتونة البيض .. كيلو البانيه بكام؟
الشوربجي: اجتماع الرئيس السيسي جاء في توقيت مهم.. ونشكره على زيادة البدل
الداخلية تكشف حقيقة محاولة شخصين دفن جوالين أسفل كوبرى بالشرقية
تأجيل جلسات محاكمة 29 متهما في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي
محافظات

استجابة لشكاوى أهالي المحلة.. محافظ الغربية يعلن استئناف ترميم عمارات المستعمرة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في استجابة مباشرة لشكاوى أهالي المحلة الكبرى، أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، استئناف أعمال ترميم ورفع كفاءة عمارات المستعمرة أرقام (1، 2، 9)، التي تضم 109 وحدة سكنية، وذلك بعد تذليل كافة المعوقات بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية الجهة المنفذة للمشروع.

جاء الإعلان عقب اجتماع موسع عقده المحافظ لمتابعة الموقف التنفيذي بحضور المهندس أشرف هواش، مدير مديرية الإسكان والمشرف على المشروعات، حيث شدد “الجندي” على ضرورة تكثيف العمل وسرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انفراجة حقيقية للمشروع الذي انتظره المواطنون.

جهود محافظ الغربية 

وأوضح محافظ الغربية أن هذه العمارات ستخصص لنقل الأسر القاطنة بالمستعمرة والراغبة في الحصول على وحدات بديلة، كمرحلة تمهيدية لانطلاق مشروع مدينة المحلة الجديدة، ضمن المشروع القومي “تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى – سكن لكل المصريين”، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في التخطيط العمراني والخدمات بالمحافظة.

وأكد “الجندي” أن مدينة المحلة الجديدة ستوفر وحدات سكنية حديثة ومرافق متكاملة ومناطق خضراء ومساحات مفتوحة، بما يعكس رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة عمرانية آمنة ومتطورة للمواطنين، مشددًا على أن المحافظة ستواصل متابعة التنفيذ لحظة بلحظة حتى تسليم الوحدات للأهالي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.

دعم مشروع أهل المستعمرة 

وعقب الإعلان عن استئناف الأعمال، استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بمكتبه عددًا من أهالي المستعمرة لفتح حوار مباشر حول احتياجاتهم وملاحظاتهم بشأن أعمال الترميم الجارية. وخلال اللقاء، حرص المحافظ على الاستماع إليهم باهتمام، واطّلع على مقترحاتهم ومطالبهم المتعلقة بسرعة التنفيذ وتحقيق أعلى مستويات الجودة.

وأكد أن متابعة الموقف التنفيذي تتم بشكل يومي وأنه لن يسمح بعودة أي معوقات تعطل سير العمل بعد ما تم إنجازه بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية. 

وأعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ على استجابته السريعة وتدخله لإزالة العقبات، مؤكدين أن حرصه على لقائهم والاستماع إليهم يعكس اهتمامًا حقيقيًا بمصالحهم وحرصًا على توفير سكن آمن ولائق لهم.

واختتم “الجندي” اللقاء بالتأكيد على أن مطالب المواطنين وراحتهم تأتي في مقدمة أولويات العمل بالمحافظة، وأن جميع الأجهزة التنفيذية ملتزمة بالعمل الميداني الجاد والاستجابة الفورية لكل ما يطرحه الأهالي، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير وتسليمه في صورته التي تليق بأبناء المحلة.

اخبار محافظة الغربية دعم المستعمرة الجهات التنفيذية الاسكان

