وكيل التعليم بالغربية يباشر سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية

باشر المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم سير امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

تحرك وكيل التعليم بالغربية

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.

كما اطمأن وكيل التعليم إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من امتحانات اليوم، للشهادة الإعدادية العامة والمهنية.

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية العامة الذين يؤدون اليوم امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الدينية، يبلغ عددهم 21108 طالب، يؤدون الامتحان في 100 لجنة، ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية الذين يؤدون اليوم امتحان مواد العلوم، مجال الاقتصاد، المجال الزراعي، الخط العربي، في 14 لجنة بإجمالي 1295 طالب.

تفعيل غرف العمليات

كما أكد وكيل التعليم بالغربية أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.