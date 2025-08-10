قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انطلاق الفعاليات الثقافية والفنية بالغربية للاحتفال بعيد وفاء النيل..صور

هيئة قصور الثقافة بالغربية
هيئة قصور الثقافة بالغربية
الغربية أحمد علي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بمحافظة الغربية.

وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بعيد وفاء النيل، ضمن مبادرة "النيل عنده كتير"، التي تعكس رمزية النهر الخالد، ودوره في تشكيل وجدان المصريين على مر العصور.

دعم هيئة قصور الثقافة 

في السياق، وعلى ضفاف النهر العظيم، استضافت قرية سندبسط، صباح أمس السبت، التابعة لمركز ومدينة زفتى بالغربية، القافلة الثقافية والفنية لفرع ثقافة الغربية، والتي ضمت باقة منوعة من الفعاليات، بدأت بعدد من الأبيات والقصائد الشعرية، التي قدمها العديد من شعراء المحافظة في حب نهر النيل، ومن بينهم: البيومي عوض، رئيس نادي أدب طنطا، وسماح مصطفى، وبرهان غنيم، وطارق بركة، ومحمد زايد، وياسمين عمارة، وآلاء رفعت.

هذا وقد شهد اليوم باقة منوعة من الأناشيد الدينية، التي قدمها المنشد عمر خليفة، وذلك بمصاحبة موسيقى وعزف الفنان محمود السمره، فيما تهافت أطفال القرية للمشاركة في فعاليات الورشة الفنية للرسم، حيث قام الأطفال برسم لوحات فنية مستوحاة من الطبيعة الخلابة لمصر.

الاحتفال بعيد وفاء النيل 

 كما واختتمت الفقرة الفنية بتوزيع أعداد من مجلة "قطر الندى" على الأطفال، تشجيعا لهم على حب القراءة.

يذكر أن المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، تستعد لإقامة عدد من الاحتفالات والفعاليات، بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، وذلك للاحتفال بعيد وفاء النيل، بالمركز الثقافي لمدينة طنطا، ومسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، وقصر ثقافة الطفل بطنطا، ومكتبة الطفل والشباب بشرشابة.

اخبار محافظة الغربية عيد وفاء النيل دهتوره هيئة قصور الثقافة الغربية زفتي

