سيف زاهر يكشف سر اختفاء الرقم 25 من الزمالك بعد رحيل زيزو
أرقام رسمية عن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025
إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب طنطا يثير موجة غضب
ضحايا البطون الخاوية.. جيش الاحتلال يستهدف غزة بالمدفعية والزوارق الحربية
وقفة تضامنية أمام الأمم المتحدة لدعم موقف مصر الإنساني تجاه غزة | شاهد
جامعة القاهرة تكشف ملابسات وفاة طبيبة امتياز بمستشفيات قصر العيني
النفسية في السما.. خالد الغندور يكشف سبب احتفال جمهور الزمالك
النفط يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو وسط توترات جيوسياسية وتجارية
مصر وتركيا تؤكدان رفضهما لقرار إعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة
الجيش السوداني: متمردو الدعم السريع أعدموا 12 شخصا داخل مستشفى النهود
وظائف شاغرة من وزارة الشباب في شركات و بنك saib لجميع المؤهلات والتخصصات
إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بساحة تايمز سكوير بنيويورك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

انتظام لجان امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني بالغربية بدون شكاوي

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية
الغربية أحمد علي

انتظمت فى محافظة الغربية، اليوم السبت، امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية فى يومها الأول، والتى يؤديها 8123 طالب وطالبة داخل 14 لجنة على مستوى مراكز ومدن الغربية.

انتظام طلاب وطالبات الدبلومات الفنية بالغربية


وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد أكد أنه تم تنفيذ توجيهات محافظ الغربية بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء فى تجهيز محيط اللجان ورفع الاشغالات  وتهيئة مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحان،وذلك  لاستقبال امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بجميع نوعياتها "الزراعي، الصناعي، التجاري، الفندقي، المزدوج، للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

تفعيل غرف العمليات 


وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم تجهيز وفرش جميع مقار اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية الدور الثانى ٢٠٢٥ منها ١٠ لجان للتعليم الثانوى الصناعى، و ٢ لجنة للتعليم الثانوى الزراعى، و ٢ لجنة للتعليم الثانوى التجارى والفندقى، كما تم الانتهاء من تجهيز وفرش جميع الاستراحات الخاصة بالمشاركين فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بواقع ١٧ استراحة بسعة ٤٥٦ سرير،  تم تزويدها بكل وسائل المعيشة الكريمة التى تليق بالمعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات.

تسليم العصا الإليكترونية 

وأشار «حسن» إلى أنه تم تسليم العصا الالكترونية للكشف عن أجهزة المحمول والسماعات والساعات الالكترونية لجميع اللجان، كما تم تجهيز اللجان بالأثاث المناسب للطلاب، حرصا على توفير الراحة لهم، وتم تجهيز جميع اللجان بالإضاءة الجيدة والمراوح، وتم التأكد من سلامة تركيبها وتأمينها، لضمان التهوية الجيدة والإضاءة اللازمة للطلاب اثناء سير الامتحانات.

تشكيل غرف العمليات 


وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية أولا بأول، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه رؤساء اللجان، وحل جميع المشكلات التي قد تواجه سير الامتحان، مؤكداً أنه تم التنبيه بالالتزام بالقرارات والتعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات، وعدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي وسيلة الكترونية سلكية أو لاسلكية من شأنها المساعدة على الغش، والتنبيه بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بصورة طيبة، مع الحزم والانضباط، حفاظاً على صالح الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

اخبار محافظة الغربية انتظام امتحانات الدور الثاني الدبلومات الفنيه طلاب وطالبات

