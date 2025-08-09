قافلة بيطرية في الغربية تعالج آلاف الحيوانات والطيور مجانا

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية قافلة بيطرية مجانية في قرية كفر العرب بمركز كفر الزيات، ضمن مبادرة "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا.

جاءت القافلة تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومتابعة الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، وبالتعاون مع الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة البيئة والمجتمع.

وأشار الدكتور عادل عبد العزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن القافلة ضمت مدير الإدارة البيطرية بكفر الزيات، وقدمت خدمات بيطرية مجانية شملت الكشف والعلاج لـ 348 حيوانًا وماشية، و4120 طائرًا، بالإضافة إلى صرف التحصينات والأدوية.

توفير تحصينات المواشي

وأضاف “عبد العزيز”، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريعها لمضادات الطفيليات الداخلية، وتشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل في الإناث باستخدام جهاز السونار (الموجات فوق الصوتية).

شارك في القافلة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكل فروع الطب البيطري من المديرية.