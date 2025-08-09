قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تهديد لأمن المنطقة.. إيران تعلن رفضها لـ ممر القوقاز المدعوم من ترامب
البحث عن المتهمين باحتجاز خليجي وسرقة أمواله وهاتفه في الهرم
250 جنيها.. موعد أول زيادة للإيجارات القديمة
رئيس الشاباك السابق: لا يمكن هزيمة الفصائل الفلسطينية باستخدام السلاح
إعلامي يكشف عن موقف حسين الشحات من لقاء مودرن سبورت
قطعوا أذنه.. القبض على عمال مطعم شهير تسببوا في إصابة زبون بأكتوبر
القليوبية .. السيطرة على حريق شب فى مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة
بالصور.. فرقة أسوان للفنون الشعبية تبهر جمهور ليالينا في صيف 2025
التحقيق في غرق سائق توكتوك بنهر النيل في الصف
خبير أمريكي: الصور والتقارير الواردة من غزة تكشف مشاركة حماس في منع توسع الاحتلال
آيسلندا والسعودية تتأهلان للدور الرئيسي ببطولة العالم لليد
استشهاد 6 جنود لبنانيين وإصابة آخرين في انفجار مخزن ذخيرة جنوبي البلاد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

قافلة بيطرية في الغربية تعالج آلاف الحيوانات والطيور مجانا

الغربية أحمد علي

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية قافلة بيطرية مجانية في قرية كفر العرب بمركز كفر الزيات، ضمن مبادرة "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا.

جاءت القافلة تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومتابعة الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، وبالتعاون مع الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة البيئة والمجتمع.

وأشار الدكتور عادل عبد العزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن القافلة ضمت مدير الإدارة البيطرية بكفر الزيات، وقدمت خدمات بيطرية مجانية شملت الكشف والعلاج لـ 348 حيوانًا وماشية، و4120 طائرًا، بالإضافة إلى صرف التحصينات والأدوية.

توفير تحصينات المواشي 

وأضاف “عبد العزيز”، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريعها لمضادات الطفيليات الداخلية، وتشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل في الإناث باستخدام جهاز السونار (الموجات فوق الصوتية).

شارك في القافلة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكل فروع الطب البيطري من المديرية.

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025

التحرش

تفاصيل اتهام سائق "توك توك" بالتحرش بطالبة في العمرانية

المتهمين

بالزجاجات المشتعلة والأسلحة البيضاء.. القبض على طرفى مشاجرة بالبحيرة

جثة

رفضوا زواجها من حبيبها .. التحقبق في انتحـ.ـار طالبة بقرص غلة بالصف

بالصور

بعد وصوله سن المعاش.. من هو محمد نصر أبرز مخرجي كرة القدم في مصر

هل فنجان القهوة الصباحي يرفع الكوليسترول؟.. دراسة تكشف الحقيقة

تأثير الإدمان النفسي والجسدي والإجتماعي على المدمن.. خبير يوضح

أخبار السيارات| انهيار مبيعات تسلا في أوروبا.. وماسك متهم الاحتيال المالي

مشجعين كرة القدم

مشجع كرة ديلفري.. فيديو الـ 500 جنيه يثير الجدل على مواقع التواصل

ذكريات رشوان توفيق ووالدته

رشوان توفيق: أنا ابن دعاء أمي وحياتي كلها رضا وذكريات لا تنسى

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد