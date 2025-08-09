محافظ الغربية يهنئ الشيخ عبد اللطيف طلحة لتوليه رئاسة منطقة كفر الشيخ الأزهرية

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، عقب صدور القرار بتوليه رئاسة الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، حيث هنأه على هذه الثقة الغالية، وأعرب عن اعتزازه بما قدّمه من جهود وإنجازات بارزة خلال سنوات عمله بمحافظة الغربية، مؤكّدًا أنه كان نموذجًا مشرفًا للقيادة الواعية التي تعمل بإخلاص وتضع مصلحة العمل في المقام الأول.

دعم محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن الشيخ عبد اللطيف طلحة شخصية متميزة ورجل صاحب رؤية وإدارة حكيمة، نجح في تطوير الأداء بالمنطقة الأزهرية، ورفع كفاءة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، وتعزيز قيم الانضباط والالتزام بين العاملين، مما أسهم في ترسيخ مكانة التعليم الأزهري بالمحافظة كنموذج يحتذى، مشددًا على أنه مكسب حقيقي أينما حل، وأن ما تركه من بصمات وإنجازات سيظل شاهدًا على جهوده المخلصة وخبرته الواسعة.

رئيس المنطقة الأزهرية

وأضاف اللواء الجندي أن الشيخ عبد اللطيف عمل بروح الفريق وبعزيمة لا تعرف التراجع، معربًا عن ثقته في أن موقعه الجديد سيشهد المزيد من النجاحات والإنجازات، وأن منطقة كفر الشيخ الأزهرية ستستفيد كثيرًا من خبراته الكبيرة. كما رحب محافظ الغربية بفضيلة الشيخ الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية الجديد لمنطقة الغربية الأزهرية، متمنيًا له التوفيق في مهامه القادمة، ومعربًا عن ثقته في قدرته على مواصلة العمل بروح التطوير والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات التعليمية لخدمة أبناء المحافظة.