قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في الشيخ زايد..كلب يعقر ابن موظف بالسفارة المصرية بدولة أجنبية
الغندور يثير الجدل بشأن أفضل هدف هذا الأسبوع.. تفاصيل
تدريس المشروعات القومية لطلاب 5 ابتدائي في منهج الدراسات الاجتماعية المطور
صورة بـ3500 دولار تشعل الجدل.. حقيقة لقاء محمد رمضان مع لارا ترامب
لـ المصريين بالخارج .. احذر هذا الفعل يعرضك لغرامة مالية بالقانون
نقيب الصحفيين الفلسطينيين: أسرانا وصل عددهم 200 ومثلهم جرحى
أستراليا تنضم للقائمة.. العالم يعترف بالدولة الفلسطينية
الخارجية الألمانية: نطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف في اغتيال صحفيين بغزة
استقطاب استثمارات عالمية.. مدبولي يتابع خطط تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أصعب 48 ساعة في أغسطس.. احذروا ذروة الموجة الحارة خلال ساعات
احلويتي .. تفاصيل صادمة في تحرش عضو هيئة تدريس بزميلته بجامعة أسيوط
الدبلوماسية الحازمة لفرض إدخال المساعدات.. خبير: مصر أول من استجاب لغزة تجسيدا لالتزامها الإنساني للشعب الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات بيطرية مكثفة تجوب أسواق الغربية حفاظا على صحة المواطنين.. صور

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

واصلت مديرية الطب البيطري بالمحافظة حملاتها المكبرة والمكثفة على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، ضمن خطة محكمة لإحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.
وخلال الفترة من 26 يوليو وحتى 9 أغسطس الجاري، نفذ أطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية وأقسام المجازر بالإدارات البيطرية حملات ميدانية شملت مختلف المراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 32 محضر مخالفة بإجمالي مضبوطات بلغت 584 كجم، تنوعت بين لحوم ودواجن وأسماك ومصنعات لحوم غير صالحة أو معروضة دون بيانات أو تم ذبحها خارج المجازر الحكومية بالمخالفة للقانون.

ردع التجار المخالفين

وتضمنت المخالفات تحرير 18 محضرًا لضبط 110.5 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر، ومحضر واحد لكمية 10 كجم لحوم يشتبه في صلاحيتها وتم سحب عينات منها للفحص المعملي، بالإضافة إلى 6 محاضر لمصنعات لحوم بإجمالي 373.5 كجم، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو معروضة دون بيانات أو يشتبه في صلاحيتها، كما تم تحرير محضر لأسماك مجمدة بكمية 25 كجم يشتبه في صلاحيتها وسحب عينات منها، و5 محاضر للدواجن بإجمالي 65 كجم، تضمنت مخالفات لعدم وجود بيانات أو اشتباه في الصلاحية.

تدشين حملات رقابية  

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن المحافظة تتعامل بكل حزم مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مشددًا على أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل يومي ومفاجئ في جميع المراكز والمدن، بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية، تنفيذًا لتكليفات الدولة في مواجهة الغش التجاري وردع المخالفين. وأضاف المحافظ أن الحفاظ على صحة المواطن أولوية قصوى، وأن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء.

حملات بيطرية 

وأشار الدكتور عادل عبدالعزيز وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة رقابية استباقية تستهدف ضبط الأسواق وضمان جودة وسلامة المعروضات، موضحًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتسليم المضبوطات للجهات المختصة، وعرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحق المخالفين.

وتواصل محافظة الغربية تكثيف جهودها الرقابية بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية، لضمان انضباط الأسواق ومنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو التي قد تهدد صحة المواطنين.

اخبار محافظة الغربية حملات رقابية التجار لحوم فاسده غير صالحة أمن الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

الصلاة

حكم من نام عن صلاة العشاء واستيقظ وصلاها قبل الفجر بدقائق

محمود كهربا

الغندور عن انتقالات كهربا بين الأندية: حد فاهم حاجة؟

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

الزواج

هل يجوز الزواج من تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

نيللي كريم

بتمارين شاقة.. نيللي كريم تستعرض لياقتها البدنية

نوال الزغبي

نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

أحمد بدير

المركز القومي للسينما ينظم احتفالية النيل بالمكتبة العامة في بنها

بالصور

ضبط 30 توك توك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نيو تشارجر العضلية ضد موستانج V8: مواجهة بين السرعة والقوة

دودج وموستانج
دودج وموستانج
دودج وموستانج

سيارات لا يستطيع اللصوص مقاومتها وأخرى يتجاهلونها

سرقة سيارة
سرقة سيارة
سرقة سيارة

طبق دايت آسيوى من المشروم والبروكلى

طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى
طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى
طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى

فيديو

القبض على نوجا تاتو

بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في عين شمس

القبض على البلوجر جومانا نستون

بسبب فيديوهات "غير لائقة".. كواليس القبض على جومانا نستون بتهمة خدش الحياء

المتهمين

القبض على المتهمين بالتعدي على عامل بمقهى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد