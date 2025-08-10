قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفقا للقانون .. كل ماتريد معرفته عن ضوابط الرعاية النفسية والاجتماعية للمسنين
رئيس غرفة مطروح: مصر تسير بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر
رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي
الحكومة تحصر الأراضي غير المستغلة على الكورنيش للبدء في استثمارها
الإيجار القديم 2025 .. ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 7 سنوات
مصر منارة العلم.. الشيخ مهاجري زيان يشارك في مؤتمر دار الإفتاء الدولي ممثلا عن سويسرا
سعر الذهب مساء اليوم 10-8-2025
مدبولي: نستهدف الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للقاهرة الخديوية ووسط البلد
أسعار الفراخ اليوم وكرتونة البيض .. كيلو البانيه بكام؟
الشوربجي: اجتماع الرئيس السيسي جاء في توقيت مهم.. ونشكره على زيادة البدل
الداخلية تكشف حقيقة محاولة شخصين دفن جوالين أسفل كوبرى بالشرقية
تأجيل جلسات محاكمة 29 متهما في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية ووزير الموارد المائية والري يتفقدان مجرى نهر النيل فرع رشيد بكفر الزيات

محافظ الغربية يستقبل وزير الري
محافظ الغربية يستقبل وزير الري
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم الأحد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والوفد المرافق له، في جولة نيلية لتفقد مجرى نهر النيل فرع رشيد وجسوره بنطاق مركز كفر الزيات، والاطمئنان على حالة المجرى وأعمال إزالة الحشائش وورد النيل،في إطار المتابعة الميدانية لحالة نهر النيل والحفاظ على موارده المائية.

جولة وزير الري 

وخلال الجولة، تمت مقارنة حالة المجرى على الطبيعة بالنتائج الأولية الصادرة عن التطبيق الذي تم تطويره على منصة Google Earth Engine لمعالجة صور الأقمار الصناعية وكشف مواقع الحشائش المائية وورد النيل، وذلك بهدف معايرة التطبيق وضمان دقة نتائجه.

وأكد الدكتور سويلم استمرار جهود الوزارة في حماية جسور نهر النيل وأعمال الإزالة المستمرة للحشائش المائية وورد النيل للحد من انتشارها خلال الفترة الحالية التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، مشيدًا بمحدودية انتشارها نتيجة المجهودات الميدانية المتواصلة. كما وجه بأهمية إنشاء منظومة متكاملة من الصاولات ونطاقات الحماية لمنع انتشار ورد النيل، إلى جانب الاستفادة منه في الصناعات اليدوية من خلال تدريب السيدات الريفيات.

دعم مشروعات الري 

ومن جانبه، أعرب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عن تقديره العميق لجهود وزارة الموارد المائية والري وما تبذله من عمل ميداني مستمر للحفاظ على مجرى نهر النيل فرع رشيد، مؤكدًا أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي بل هو حياة المصريين جميعًا، ومصدر أمنهم الغذائي والمائي، وركيزة أساسية لكل خطط التنمية الزراعية والصناعية. 

فرع رشيد شربات حيوي

وأوضح أن فرع رشيد يمثل شريانًا حيويًا لأهالي كفر الزيات والمراكز المحيطة، حيث يمدهم بالمياه اللازمة للزراعة والصناعة والشرب، ويسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي والتنمية الاقتصادية.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تضع ملف حماية وتنمية الموارد المائية في صدارة أولوياتها، وتعمل على توفير الدعم الكامل لأجهزة وزارة الري في تنفيذ خططها ومشروعاتها، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الحفاظ على كل قطرة ماء هو واجب وطني وأمانة للأجيال القادمة. وشدد على أن حماية نهر النيل تحتاج إلى تكاتف الجميع، مؤسسات وأفراد، والعمل بروح الفريق للحفاظ على هذا المورد الذي منح الحياة لمصر على مر العصور، مؤكدًا أن الجهود التي تُبذل اليوم هي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن.

اخبار محافظة الغربية وزير الري فرع رشيد شيريان حي رشيد فرع النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

المشير حفتر

الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني

تنسيق الجامعات 2025

تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات

جانب من الاجتماع

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

ترشيحاتنا

جانب من المضبوطات

بيطري الشرقية يضبط 4 أطنان دواجن وأسماك مخالفة ببلبيس

ياسمين صبري

فستان كروشيه.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

نبيل شعيل

نبيل شعيل ومحمود الليثي يتألقان في الساحل الشمالي

بالصور

هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم

ماحدش هيصدق .. صور صادمة لـ نعمة أم إبراهيم

ام ابراهيم
ام ابراهيم
ام ابراهيم

هل ماتت "جيسيكا رادكليف" بهجوم حوت أوركا؟ إليك الحقيقة كاملة

حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا

منة فضالي تثير الجدل بفستان حمالات

منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات

فيديو

جومانا نستون

بسبب الفيديوهات الإباحية .. القبض على البلوجر جومانا نستون

فادي تاتو

القبض على البلوجر فادي تاتو بسبب رسومات خادشة للحياء

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة.. حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي الفائق.. طموح أو وهم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

المزيد