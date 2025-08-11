راية الإبداع.. الغربية تحصد ثلاثة ألقاب أولى في مهرجان مراكز الشباب 2025

هنأ اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، أبناء المحافظة الذين حصدوا المراكز الأولى في الموسم الخامس من مهرجان “إبداع” لأعضاء مراكز الشباب 2025، مؤكداً أن شباب عروس الدلتا يبرهنون في كل مناسبة على قدرتهم على التفوق وصناعة المجد، وأن هذه النجاحات تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الغربية.

تهنئة محافظ الغربية

وأعرب المحافظ عن تقديره للمواهب الفائزة ولكل المشاركين في المهرجان، مشيداً بالجهود المخلصة لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة في دعم ورعاية المبدعين، ومؤكداً أن الاستثمار في طاقات الشباب هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقاً.

مهرجان الابداع

وشهد المهرجان منافسات قوية ومتنوعة شملت: الدوري الثقافي، التعليق الرياضي، القصة القصيرة، الأفلام القصيرة، الألعاب الإلكترونية، الإنشاد والترانيم، الرواية، الشعر، المراسل التليفزيوني، الموال، الفنون التشكيلية، الموسيقى والكورال، الفنون الشعبية، والعروض المسرحية، بما يعكس تنوع المشهد الثقافي والفني بين شباب مصر.

تألق عروس الدلتا

وتألقت عروس الدلتا في نتائج هذا الموسم، بعد أن أحرزت ثلاثة مراكز أولى جاءت كالتالي:

• الغناء الجماعي – المركز الأول

• التصوير – أحمد محمد دويدار – المركز الأول

• التعليق الرياضي – محمود محمد دويدار – المركز الأول

واختتم محافظ الغربية تصريحاته قائلاً: “نفخر بشباب عروس الدلتا، فهم دائماً في المقدمة، وسيظلون سفراء للإبداع والتميز في كل المحافل”، موجهاً التحية لكل من أسهم في هذا الإنجاز المشرف.