محافظ الغربية يتابع الحملات المفاجئة لهيئة سلامة الغذاء

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عن كثب الحملات الرقابية المفاجئة والمكثفة التي ينفذها فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة على المصانع والمطاعم والمخازن ومنافذ بيع الأغذية بمختلف المراكز والمدن،في إطار التحركات الميدانية لمحافظة الغربية لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين.

جهود محافظ الغربية

وخلال شهر يوليو فقط، أسفرت هذه الحملات عن ضبطيات غير مسبوقة، شملت 300 ألف بيضة تحتوي على دود حي وحشرات، و11 ألف قطعة شيكولاتة منتهية الصلاحية، و160 كجم دواجن مدممة بها تغيرات في الخواص الطبيعية، إضافة إلى ربع طن لحوم ومفروم فراخ وجبن بها أعفان ظاهرية، فضلًا عن 6 أطنان مخللات ملوثة بأعفان وحشرات حية، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة. كما شملت الجهود تنفيذ 62 حملة رقابية على 540 منشأة غذائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تولي صحة المواطنين اهتمامًا بالغًا، ولن تسمح بأي تجاوزات تمس سلامة الغذاء، مشددًا على استمرار الحملات الميدانية بالتنسيق الكامل بين المحافظة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجميع الأجهزة التنفيذية، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وفورية بحق المخالفين. وأضاف المحافظ: “أوجه الشكر لفرق التفتيش التي تبذل جهدًا كبيرًا في مواجهة هذه المخالفات، وأؤكد أن محافظة الغربية ستظل في حالة استنفار دائم لحماية المستهلك وضبط الأسواق.”

من جانبها، أوضحت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن خطة العمل تشمل متابعة دورة تداول الغذاء من المصدر وحتى المستهلك، مع الالتزام الصارم بأعلى معايير السلامة الغذائية، لافتة إلى أن الحملات تنفذ بشكل يومي وفي جميع المراكز والمدن دون استثناء.

ردع مخالفين

وتواصل محافظة الغربية متابعتها لنتائج هذه الحملات ميدانيًا، مع التشديد على سرعة التعامل مع أي مخالفات جديدة، لضمان بقاء الأسواق تحت السيطرة الكاملة وتحقيق أقصى درجات الأمان الغذائي للمواطنين.