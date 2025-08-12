قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تربية نوعية وآداب.. بشرى لطلاب علمي علوم نظام حديث في الكليات تنسيق المرحلة الثالثة
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الهندي نقل التكنولوجيا وتوسيع الشراكات الصناعية
طب القاهرة والمنصورة في القمة والحاسبات تتوقف عند 283.. التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات
بينهم 103 أطفال .. ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 227 شهيدا
تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة
المحكمة المركزية الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور 3 جلسات أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر
نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. القبض على البلوجر موري ست الكل
الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأعلى للإعلام يوافق على 20 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات إلكترونية
الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
الاحتلال يعطل دخول المساعدات إلى غزة رغم الكارثة الإنسانية
ابتزاز وسب وقذف وتشهير.. بدء التحقيق في بلاغ حسين الجسمي
محافظات

تعليم الغربية: انتظام امتحانات الدور الثاني للطلاب الدبلومات الفنية 2025م

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

انتظمت فى محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية فى يومها الرابع، والتى يؤديها 8123 طالبا وطالبة داخل 14 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

انتظام امتحانات الدبلومات الفنيه 

وكان ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أكد أنه تم تنفيذ توجيهات محافظ الغربية بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء فى تجهيز محيط اللجان ورفع الإشغالات وتهيئة مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحان، وذلك  لاستقبال امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بجميع نوعياتها "الزراعي، الصناعي، التجاري، الفندقي، المزدوج، للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

دعم تعليم الغربية 

وقال «حسن» إنه تم تسليم العصا الإلكترونية للكشف عن أجهزة المحمول والسماعات والساعات الإلكترونية لجميع اللجان، كما تم تجهيز اللجان بالأثاث المناسب للطلاب، حرصا على توفير الراحة لهم، وتم تجهيز جميع اللجان بالإضاءة الجيدة والمراوح، وتم التأكد من سلامة تركيبها وتأمينها، لضمان التهوية الجيدة والإضاءة اللازمة للطلاب أثناء سير الامتحانات.


وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية أولا بأول، وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه رؤساء اللجان، وحل جميع المشكلات التي قد تواجه سير الامتحان.

تفعيل غرف العمليات 

وأوضح أنه تم التنبيه بالالتزام بالقرارات والتعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات، وعدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي وسيلة إلكترونية سلكية أو لاسلكية من شأنها المساعدة على الغش، والتنبيه بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بصورة طيبة، مع الحزم والانضباط، حفاظاً على صالح الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات انتظام امتحانات الدبلومات الفنيه مدارس الدور الثاني 2025م

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

رسميًا.. أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أذكار الصباح

متى تقال أذكار الصباح وآخر وقت لها؟ اعرف الرأي الراجح للعلماء

مفتي الجمهورية

بمشاركة أكثر من 70 دولة.. ننشر تفاصيل مؤتمر «صناعة المفتي الرشيد»

رئيس قطاع المعاهد

آخر موعد لتقديم الطعون على نتائج الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية

بالصور

مخاطر غير متوقعة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

رغم فوائدها الكثيرة.. احترس من الإفراط فى تناول المانجو

اضرار الافراط فى المانجو
اضرار الافراط فى المانجو
اضرار الافراط فى المانجو

قبل طرحه في السينمات .. 5 معلومات عن فيلم" درويش"

درويش
درويش
درويش

نشرة المرأة والمنوعات: هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميا.. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر.. طلع راجل.. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور
طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور
طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

