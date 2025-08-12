تعليم الغربية: انتظام امتحانات الدور الثاني للطلاب الدبلومات الفنية 2025م

انتظمت فى محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية فى يومها الرابع، والتى يؤديها 8123 طالبا وطالبة داخل 14 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

انتظام امتحانات الدبلومات الفنيه

وكان ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أكد أنه تم تنفيذ توجيهات محافظ الغربية بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء فى تجهيز محيط اللجان ورفع الإشغالات وتهيئة مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحان، وذلك لاستقبال امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بجميع نوعياتها "الزراعي، الصناعي، التجاري، الفندقي، المزدوج، للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

دعم تعليم الغربية

وقال «حسن» إنه تم تسليم العصا الإلكترونية للكشف عن أجهزة المحمول والسماعات والساعات الإلكترونية لجميع اللجان، كما تم تجهيز اللجان بالأثاث المناسب للطلاب، حرصا على توفير الراحة لهم، وتم تجهيز جميع اللجان بالإضاءة الجيدة والمراوح، وتم التأكد من سلامة تركيبها وتأمينها، لضمان التهوية الجيدة والإضاءة اللازمة للطلاب أثناء سير الامتحانات.

بعد طنطا.. إيه اللي بيحصل في جامعة المنيا.. طبيب يستغيث: عايز أستقيل فريق كلية طب أسنان طنطا يفوز بالمركز الأول في مسابقة "أوائل الطلاب" استقالة 8 دكاترة .. طب طنطا تكشف حقيقة مشكلة قسم النساء والتوليد لإنهاء أزمة طبيبات طنطا.. إجراء عاجل من كلية الطب ترقية 23 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 17 مدرساً بجامعة طنطا تحرك عاجل لوأد فتنة قسم النساء والتوليد بطب طنطا.. بيان رسمي المشكلة خلصت.. رئيس جامعة طنطا يستجيب لأزمة الأطباء المقيمين في المستشفيات الجامعية ويجتمع بوفد من الطبيبات|صور تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد تأكيدا لدورها الوطني.. جامعة طنطا تنظم مسيرة لتشجيع المواطنين للمشاركة بانتخابات الشيوخ



وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية أولا بأول، وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه رؤساء اللجان، وحل جميع المشكلات التي قد تواجه سير الامتحان.

تفعيل غرف العمليات

وأوضح أنه تم التنبيه بالالتزام بالقرارات والتعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات، وعدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي وسيلة إلكترونية سلكية أو لاسلكية من شأنها المساعدة على الغش، والتنبيه بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بصورة طيبة، مع الحزم والانضباط، حفاظاً على صالح الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.