محافظات شمال وجنوب سيناء والغربية ومرسى مطروح.. رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات يعلن الفائزين فى انتخابات الشيوخ

كشف المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، عن أسماء المرشحين الفائزين في إنتخابات مجلس الشيوخ، في عدد من المحافظات.

أسم المرشح الفائز في محافظة مرسى مطروح:

محمد دخيل عبد الرحيم إبراهيم

أسم المرشح الفائز في محافظة شمال سيناء:

سامي عبد العزيز حسن



أسم المرشح الفائز في محافظة جنوب سيناء:

موسى فراج موسى حميد

أسماء المرشحين الفائزين في محافظة الغربية:

محمد السعيد محمد

أحمد وجدي المرسي الباز

سمير صبحي مصطفى عبد الدايم

محمد إبراهيم إبراهيم شعيب

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، أن مشهد إنتخابات مجلس الشيوخ، ظهر من خلاله، شباب واعد تصدر المشهد الإنتخابي ومثل النسبة الأكبر من اجمالي عدد الذين أدلوا بأصواتهم وهي ظاهرة متفردة تعكس تنامي الوعي الثقافي والسياسي لجيل يضطلع لمستقبل أفضل لمصر التي تستحق.

وقال حازم بدوي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أنه لقد افرزت كل مراحل العملية الإنتخابية مظاهر تليق بشعب عظيم، مؤكدا أنه كان كل المشاركين عل قدر كبير من المسئولية.